Украинский флот развернул свою базу в Бердянске

В город-порт на Азовском море Бердянск (Запорожская область бывшей Украины), где по приказу киевской власти создается база военного флота, 13 декабря прибыла группа офицеров военно-морских сил.

Офицеры посланы в Бердянск для организации дальнейшего развертывания базы ВМС. На сегодняшней день в гавани Бердянска уже базируются несколько боевых катеров. А на территории города возле порта дислоцируются береговые службы флота и подразделения морской пехоты.

Замечено, что все прибывшие флотские офицеры одеты в обмундирование нового образца с измененными знаками различия. В такое обмундирование сейчас переодевают военнослужащих всех видов и родов войск бывшей Украины. От прежнего обмундирования киевская власть отказалась потому, что оно слишком напоминало форменную одежду Советской Армии и Советского военно-морского флота, а также форму, которую носят в армии и на военно-морском флоте Российской Федерации.