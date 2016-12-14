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Украинский флот развернул свою базу в Бердянске

опубликовано alex1943 в Ср, 14/12/2016 - 17:59 Новость: тема тэги гео
ukromorjaki
В город-порт на Азовском море Бердянск (Запорожская область бывшей Украины), где по приказу киевской власти создается база военного флота, 13 декабря прибыла группа офицеров военно-морских сил.

Офицеры посланы в Бердянск для организации дальнейшего развертывания базы ВМС. На сегодняшней день в гавани Бердянска уже базируются несколько боевых катеров. А на территории города возле порта дислоцируются береговые службы флота и подразделения морской пехоты.

Замечено, что все прибывшие флотские офицеры одеты в обмундирование нового образца с измененными знаками различия. В такое обмундирование сейчас переодевают военнослужащих всех видов и родов войск бывшей Украины. От прежнего обмундирования киевская власть отказалась потому, что оно слишком напоминало форменную одежду Советской Армии и Советского военно-морского флота, а также форму, которую носят в армии и на военно-морском флоте Российской Федерации.

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