Минобороны Украины – покупаем, продаём, в металлолом сдаём?

Сегодня на сайте Генпрокуратуры Украины сообщили об очередной коррупционной сделке, совершенной Минобороны страны майдана. Чиновники из министерства закупили непригодные к использованию в военных целях вертолеты на сумму 500 тысяч долларов,

Минобороны Украины заключило контракт на закупку вертолетов с частной компанией. Оборудование было поставлено и принято на вооружение должностными лицами. Однако позднее выяснилось, что полученная техника к эксплуатации по назначению непригодна из-за плохого технического состояния и оснащения. Говоря понятным языком – закупили практически металлолом. Кроме того, было установлено, что те же самые вертолеты были реализованы министерством обороны Украины частному акционерному обществу еще в 2010 году как избыточное военное имущество, непригодное к использованию.

"Чиновники из Минобороны закупили непригодные для использования вертолеты, которые были предварительно проданы коммерческой структуре, как избыточное военное имущество… Указанными действиями "ловких дельцов" государству нанесен ущерб на сумму около 12,7 миллионов гривен (около 500 тысяч долларов), а военным чиновникам грозит от пяти до семи лет лишения свободы", — говорится в сообщении ГПУ.

В генпрокуратуре добавили, что военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины по данному факту открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "халатное отношение к военной службе".

Странно, что явно коррупционное дело расследуется по статье о халатности.