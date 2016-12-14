Мощные кибератаки на сайты украинских органов власти, которые происходили в последнее время, спланированы российскими хакерами. Сейчас они имеют тестовый характер, однако действительно мощные нападения, которые могут вывести из строя украинскую информационную инфраструктуру, еще впереди.

Об этом заявил народный депутат VII созыва, украинский нацист Юрий Михальчишин.

В частности, экс-депутат отметил, что кибератаки на сайты украинских ведомств осуществляются российскими специалистами: «Этим занимается Российская федерация. В сотрудничестве со спецслужбами органы власти всегда могут отследить, кто осуществляет атаку. С дедуктивной точки зрения понятно, что это русские, потому что это не первый случай. Мы помним, как в прошлом году в Ивано-Франковской области энергетические станции стали объектами атаки. Таким методом россияне пытались протестировать нашу оборону».

Нацист Михальчишин объяснил, какую цель преследуют хакеры, атакуя сайты украинских органов власти: «Тактика этих преступников состоит в том, чтобы проверить нашу готовность противостоять этим атакам, нашу скорость реакции, возможность давать ответ. Реальная атака у нас еще впереди. Скорость реакции, насколько быстро сайты возобновились. Непосредственная опасность от таких локальных атак невелика. Но в случае массированной атаки в сочетании с массированной атакой наземной, органы власти могут оказаться парализованными. Таким образом можно парализовать большое количество объектов финансовой, управленческой и социальной сферы. Например, кризис в Дебальцево наступил тогда, когда спецслужбы смогли заглушить связь и наступил кризис управления. Некоторые подразделения оказались под угрозой потери управления».

Также экс-избранник отметил, что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы защищаться и адекватно реагировать на атаки хакеров.

«Надо наращивать кадровый потенциал и соответствующие службы Минобороны и СБУ. Также за рубежом такие вопросы очень часто решаются с помощью аутсорсинга. То есть, на самом деле на Украине есть достаточно средств, чтобы противостоять информационным атакам. Просто эти средства не скоординированы, нет единого управления ими и недостаточно осознается угроза от таких атак», — подчеркнул украинский нацист.