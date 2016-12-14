Киевская власть грозит отлучить Надежду Савченко от Парламентской Ассамблеи Европы

Об этом в эфире 5 канала, принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко, заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука. Он подчеркнул, что для Украины опасен сам факт того, что Надежда Савченко, как член комитета по обороне, имеет доступ к военной тайне, но при этом ведет напрямую переговоры с лидерами ДНР и ЛНР.

«Я считаю уместным рассмотреть вопрос о допуске Нади к государственной тайне. Депутат может получать доступ к информации с ограниченным доступом далеко не только во время заседания комитета по обороне», — сказал Тука.

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник в связи с этим сообщил, что на следующей неделе в Верховную раду будет внесен документ о лишении Савченко прав члена делегации Украины в Парламентской Ассамблее Европы (ПАСЕ). «Очень беспокоит, что Надя является членом ПАСЕ. Мы будем поднимать вопрос относительно отзыва Надежды из делегации ПАСЕ, потому что это опасно, учитывая ее последние движения», — заявил Винник.

Напомним: 7 декабря бывшая «айдаровка», а ныне Герой Украины, депутат Верховной рады Надежда Савченко без санкции официального Киева провела переговоры в Минске с лидерами ДНР и ЛНР по поводу обмена пленными. Эти прямые переговоры с «террористами-сепаратистами» страшно возмутили майданную власть Украины.