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Главная Москву вновь обвинили, в этот раз в причастности к Brexit опубликовано Nvb2003 в Ср, 14/12/2016 - 20:48

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Исход референдума о выходе Британии из ЕС предопределило вмешательство России, уверен депутат британской Палаты общин от Лейбористской партии и бывший министр культуры Соединенного Королевства Бен Бредшоу. В ходе парламентской речи о проблемах кибербезопасности, британский политик заявил, что "Россия, по всей видимости, вмешалась в референдум, прошедший этим летом".

На требования оппонентов предоставить доказательства "взлома Brexit" Брэдшоу ответил отказом, добавив: "я думаю, что это весьма вероятно".

По мнению экс-министра культуры Великобритании, "хакеры, пользующиеся поддержкой Москвы", могли изменить итоги всенародного голосования. Однако в нижней палате парламента заявление политика поддержки не нашло.

Лейбориста… высмеял оппонент парламентария из Консервативной партии, сочтя его высказывания ЦИТАТА "достойными пропагандистской газеты".

По словам другого депутата, подобные выпады в адрес России напоминают самые темные времена холодной войны.

Между тем, Брэдшоу в ответ критикам заявил, что вскоре мир вскоре станет свидетелем краха международного порядка, если "мировые державы не поймут масштаба вмешательства России в их внутренние дела" :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее