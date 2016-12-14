Москву вновь обвинили, в этот раз в причастности к Brexit

Исход референдума о выходе Британии из ЕС предопределило вмешательство России, уверен депутат британской Палаты общин от Лейбористской партии и бывший министр культуры Соединенного Королевства Бен Бредшоу. В ходе парламентской речи о проблемах кибербезопасности, британский политик заявил, что "Россия, по всей видимости, вмешалась в референдум, прошедший этим летом".
На требования оппонентов предоставить доказательства "взлома Brexit" Брэдшоу ответил отказом, добавив: "я думаю, что это весьма вероятно".
По мнению экс-министра культуры Великобритании, "хакеры, пользующиеся поддержкой Москвы", могли изменить итоги всенародного голосования. Однако в нижней палате парламента заявление политика поддержки не нашло.
Лейбориста… высмеял оппонент парламентария из Консервативной партии, сочтя его высказывания ЦИТАТА "достойными пропагандистской газеты".
По словам другого депутата, подобные выпады в адрес России напоминают самые темные времена холодной войны.
Между тем, Брэдшоу в ответ критикам заявил, что вскоре мир вскоре станет свидетелем краха международного порядка, если "мировые державы не поймут масштаба вмешательства России в их внутренние дела"