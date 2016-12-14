Посол Германии на Украине: выборы в ДНР и ЛНР возможны вопреки требованию Киева сначала «закрыть границу»

Проведение выборов в ДНР и ЛНР до восстановления Украиной контроля над границей с Россией, возможно, заявил посол Германии на Украине Эрнст Райхель. «Это может быть, если будут условия для свободного волеизъявления людей на Донбассе», — сказал немецкий посол.

Райхель подчеркнул, что в соответствии с формулой, предложенной министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, предусматривается порядок, при котором парламент Украины сначала принимает закон о проведении выборов в этих районах, затем проводятся сами выборы, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

«Если выборы не будут соответствовать, принятые Радой законы о специальном статусе этих районов не вступят в силу», — сказал Райхель.

Такое заявление идет вразрез с упорством Киеве не выполнять Минские соглашения или выполнять их исключительно в том порядке, в каком хочет майданная власть Украины. Заявление немецкого посла на Украине — реальное свидетельство того, что Европа реально устала от страны победившего майдана.