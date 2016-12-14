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Незадолго до сегодняшней трагедии на КПП Майорское ВСУ трассирующими пулями обстреляли мирных граждан на КПП Марьинка

опубликовано vinodelov в Ср, 14/12/2016 - 21:25 Новость: тема тэги гео
кпп всу

Дончанка Ольга С. двумя неделями раньше ехала на личном автомобиле из Донецка на украинскую сторону, где у нее живут дочь и внуки. Вот что она рассказывает: «На украинском КПП Марьинка людей пропускали очень медленно, создавалось такое впечатление, что делается это умышленно, чтобы оставить нас ночевать в поле… Так и случилось. 34 автомобиля не успели проехать. Мы в этот день выехали в пять утра, но так и не успели пройти досмотр, хотя блокпост ДНР прошли очень быстро. Решили остаться ночевать в машине, поскольку завтра, вернись мы домой, могла бы повториться такая же история. Ближе к полуночи со стороны Марьинки начался обстрел. Это было очень страшно. ВСУ стреляли трассирующими пулями. К счастью, ни одна не попала в людей или автомобиль. Но ложились они где-то рядом. Беда вполне могла случиться. После нам объяснили, что таким образом украинские вояки простреливают территорию, по которой под покровом ночи могут двигаться диверсионные группы или кто-то из нас решит без проверки ночью попасть на украинскую сторону. Ближе к утру они повторили обстрел».

Напомним: утром 14 декабря ВСУ обстреляли контрольный пункт пропуска «Майорское» недалеко от Горловки. В результате два человека погибли, и два были ранены. Украинская сторона пыталась списать вину на армейцев ДНР. Эту абсурдную версию разоблачил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько. Армейцы ДНР стоят в километре от места происшествия, причем КПП «Майорское» находится вне зоны их видения.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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