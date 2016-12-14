Незадолго до сегодняшней трагедии на КПП Майорское ВСУ трассирующими пулями обстреляли мирных граждан на КПП Марьинка

Дончанка Ольга С. двумя неделями раньше ехала на личном автомобиле из Донецка на украинскую сторону, где у нее живут дочь и внуки. Вот что она рассказывает: «На украинском КПП Марьинка людей пропускали очень медленно, создавалось такое впечатление, что делается это умышленно, чтобы оставить нас ночевать в поле… Так и случилось. 34 автомобиля не успели проехать. Мы в этот день выехали в пять утра, но так и не успели пройти досмотр, хотя блокпост ДНР прошли очень быстро. Решили остаться ночевать в машине, поскольку завтра, вернись мы домой, могла бы повториться такая же история. Ближе к полуночи со стороны Марьинки начался обстрел. Это было очень страшно. ВСУ стреляли трассирующими пулями. К счастью, ни одна не попала в людей или автомобиль. Но ложились они где-то рядом. Беда вполне могла случиться. После нам объяснили, что таким образом украинские вояки простреливают территорию, по которой под покровом ночи могут двигаться диверсионные группы или кто-то из нас решит без проверки ночью попасть на украинскую сторону. Ближе к утру они повторили обстрел».

Напомним: утром 14 декабря ВСУ обстреляли контрольный пункт пропуска «Майорское» недалеко от Горловки. В результате два человека погибли, и два были ранены. Украинская сторона пыталась списать вину на армейцев ДНР. Эту абсурдную версию разоблачил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько. Армейцы ДНР стоят в километре от места происшествия, причем КПП «Майорское» находится вне зоны их видения.