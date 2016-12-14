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Украинские вояки не пропустили машину скорой помощи из Горловки к пострадавшим мирным жителям на КПП «Майорское»

опубликовано vinodelov в Ср, 14/12/2016 - 21:33 Новость: тема тэги гео
скорые

Об этом в среду, 14 декабря сообщила пресс-служба Горловского ГУ МВД: «Около 10 часов утра на КПВВ „Майорское“ в непосредственной близости от украинского пункта пропуска один из военнослужащих ВСУ произвел стрельбу по мирным гражданам. Один мужчина получил смертельное огнестрельное ранение в голову, двое мужчин ранены, еще одна женщина умерла от сердечного приступа. В течение нескольких минут к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи города Горловки (ДНР), однако военнослужащие ВСУ не пропустили их».

В сообщении также говорится, что раненых, а также тело погибшего отвезли на подконтрольную Киеву территорию. Очевидцев трагедии также увезли военнослужащие ВСУ.

Напомним: в среду утром украинские оккупанты открыли огонь из автомата по пассажирам автобуса, который приехал с территории ДНР на контрольно-пропускной пункт «Майорское», что рядом с Горловкой.

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Денис Виноделов

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