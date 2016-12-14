Главная

Мечты депутата Верховной рады о зачистке донбасских республик

опубликовано vinodelov в Ср, 14/12/2016 - 23:35 Новость: тема тэги гео
винник

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник (на фото) заявил: «Минские соглашения будут выполнены по украинскому сценарию, Донбасс ожидает зачистка и установление прокиевских администраций». После этого, рассуждает Винник Минские соглашения Украине будут не нужны.

«Все подтверждают, что сначала вопросы безопасности — прекратите стрелять, верните всех заложников, а потом будем говорить о политическом процессе. А, собственно, нет необходимости говорить о политическом процессе, ведь, если Россия выведет свои войска из этой территории, то будет проведена операция по зачистке этой территории от остатков террористических группировок, у нас есть действующий закон о местных выборах, о военно-гражданских администрациях, который позволит провести местные выборы, выбрать органы местного самоуправления, которые самоустранились, и эта территория начнет нормально функционировать», — мечтает украинский депутат.

К слову, депутату Верховной рады Ивану Виннику запрещено выезжать за пределы Украины, поскольку он задолжал украинским банкам 371 миллион гривен!

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!