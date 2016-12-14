Мечты депутата Верховной рады о зачистке донбасских республик

Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник (на фото) заявил: «Минские соглашения будут выполнены по украинскому сценарию, Донбасс ожидает зачистка и установление прокиевских администраций». После этого, рассуждает Винник Минские соглашения Украине будут не нужны.

«Все подтверждают, что сначала вопросы безопасности — прекратите стрелять, верните всех заложников, а потом будем говорить о политическом процессе. А, собственно, нет необходимости говорить о политическом процессе, ведь, если Россия выведет свои войска из этой территории, то будет проведена операция по зачистке этой территории от остатков террористических группировок, у нас есть действующий закон о местных выборах, о военно-гражданских администрациях, который позволит провести местные выборы, выбрать органы местного самоуправления, которые самоустранились, и эта территория начнет нормально функционировать», — мечтает украинский депутат.

К слову, депутату Верховной рады Ивану Виннику запрещено выезжать за пределы Украины, поскольку он задолжал украинским банкам 371 миллион гривен!