Киевляне все чаще отказываются от централизованного отопления – не по карману

Причем многие жители столицы Украины делают это самовольно, о чем сообщает депутат Киевсовета Александр Пабат.

Он пишет, что участившиеся случаи самовольного демонтажа киевлянами элементов системы центрального отопления уже стали поводом для создания рабочей группы на базе департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Дело в том, что люди правдами и неправдами, а, скорее всего, за определенную мзду получают разрешения на самовольное отключение от системы отопления. В то же время Пабат подчеркивает, что независимо от мотивации киевлян, в частном порядке эта процедура невозможна. Более того, уже существуют прецеденты судебных разбирательств между киевлянами и балансодержателями домов. Но процесс идет…

В то же время у жителей многоквартирных домов нет выбора, ведь поставщик тепла является монополистом, и тарифы, которые он выставляет, неподъемны. Выход один — отключиться от системы и установить в квартире газовый котел, а, может, и буржуйку и топить дровами. Например, жителям Харькова массово выдают такие разрешения. Отключения от централизованной системы — тут обычное явление, и никто не бьет тревогу.

Специалисты же говорят, что отключение в большом доме лишь части квартир чревато авариями, ведь нагрузка рассчитана на все квартиры без исключения. Это приведет к тому, что жильцы, которые еще не отказались от централизованных коммунальных услуг, скоро и вовсе останутся без тепла.