Как сообщает Министерство внутренних дел ДНР, личность военнослужащего ВСУ, обстрелявшего 14 декабря утром мирных жителей на КПП «Майорсоке», что под Горловкой, установлена. Об этом сообщает пресс-служба Горловского ГУ МВД Донецкой народной республики.

В сообщении говорится: «Как установили правоохранители, военнослужащий ВСУ с позывным „Шляпа“ открыл огонь по гражданским людям, которые стояли в пешем порядке в очереди на выезд из Горловки. Один мужчина получил смертельное огнестрельное ранение в голову, двое мужчин ранены, еще одна женщина умерла от сердечного приступа».

Напомним: в среду, 14 декабря, утром на украинском КПП «Майорское» был открыт огонь из автомата по пассажирам автобуса, который приехал с территории ДНР. Пассажиры вышли из автобуса для проверки документов и в этот момент началась автоматная стрельба. При этом украинские оккупанты не пропустили на территорию КПП машины скорой помощи из Горловки. Всех раненых и погибших, а также свидетелей убийства вывезли на территорию, подконтрольную Украине.