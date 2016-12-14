Журналисты замучили вопросами: глава ДНР Александр Захарченко о встрече с Надеждой Савченко в Минске

В среду, 14 декабря глава ДНР Александр Захарченко поделился своими впечатлениями от встречи с бывшей «айдаровкой», а ныне депутатом Верховной рады Надеждой Савченко в Минске неделю назад.

«Журналисты замучили вопросами. Сообщаю. Говорили с Савченко почти 4 часа. Могу сказать, что она человек убеждённый. Очень опасный противник», — написал Александр Захарченко на своей странице в соцсети, комментируя упомянутую встречу.

Эта встреча, состоявшаяся без санкции Киева, наделала много шума, и Савченко на Украине называют предателем, обещая всевозможные кары. «Предательство» состоит в том, что она, будучи депутатом главного законодательного органа страны села за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР, которых Киеве объявил «террористами-сепаратистам». Переговоры шли, напомним, об обмене пленными.