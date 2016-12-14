Жителей прифронтовых зон на Донбассе прессуют украинские коллекторы

По сообщению украинских СМИ, в населенных пунктах Донбасса, расположенных близко к линии разграничения и находящихся под контролем Киева, наблюдается нашествие коллекторов. Силой и угрозами они пытаются выбивать из жителей деньги, которые те задолжали украинским банкам. Очевидцы пишут, что особенно выбивалы свирепствуют оккупированной ВСУ Авдеевке, где ходят по домам в любое время суток и прибегают к угрозам. Но денег у жителей прифронтовой зоны нет даже на оплату коммунальных услуг и на еду, поэтому люди от коллекторов скрываются. Вечерами жители тушат свет (что делают еще и из экономии) и никому не открывают двери, не отвечают на незнакомые звонки по телефону.

В то же время «должникам» украинских банков, проживающим на территории ДНР стали чаще обычного приходить ЭСМски с угрозами подобного содержания: «Подумайте о ваших родственниках. Неужели вам их не жалко?», «У вас есть имущество? Вы скоро его лишитесь». Как вариант: «У вас есть недвижимость? Скоро ее не будет».

Самое парадоксальное, что такие угрозы получают семьи, которые уже давно остались без имущества и без крыши над головой. Их этого лишили украинские «освободители». Так что коллекторы немного опоздали.

Руководство ДНР в который раз советует тем, кому звонят украинские коллекторы, не реагировать на подобные угрозы, а номера телефонов передавать на «горячую линию» Министерства госбезопасности или в Центральный республиканский банк Республики.