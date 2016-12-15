На ковре "политического цирка"

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон славится своими нестандартными подходами. Во время очередных дебатов в Палате общин он не стал изменять этому правилу. Обсуждая кризис в Сирии, он решил объяснить, почему британская авиация не может доставить грузы страдающим жителям Алеппо. По версии британского министра любые попытки бесполезны, в связи с тем, что российские военные развернули в Сирии установки ПВО. А российские ракеты и истребители, по мнению Джонсона, не пускают самолеты других стран к зоне боевых действий без специального разрешения, получить которое (в том числе британцам) крайне сложно.

Глава МИД Великобритании заявил, что Башар Асад заставляет простых сирийцев жить впроголодь, "в то время как склады ООН полны продовольствия". Завершая свою патетическую фантазию Борис Джонсон поделился с собравшимися надеждой, что у российского руководства "здравый смысл пересилит амбиции" и оно предпримет действия по переходу Сирии к мирной жизни, конечно же, путем передачи власти от Башара Асада.

Был ли объявлен антракт после этого выступления неизвестно, однако, содержание доклада главы британского МИД без сомнения этого требовало. Хотя бы для раздачи автографов. Иногда, оценивая деятельность того или иного западного чиновника или политика, невольно кажется, что все они из одной труппы. Эти люди "из телевизора" в основном играют роли и олицетворяют образы. Иногда комические, иногда трагические. Иногда очень грустные, иногда веселые.

Как писали классики, монополия ведет к застою. В западной линейке политиков сейчас это проявлено отчетливо. Нет ничего нового и у "режиссеров", а унылые "сценаристы" все время что-то переписывают. Западные зрители, конечно верят или хотят верить. "Взрослые дети", которых регулярно водят в цирк посмотреть на любимых клоунов.