Не пора ли перейти к потасовкам?

В ООН продолжаются жаркие споры. Все о том же, о "плохой России". Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр в очередной раз решила "нагрузить" российскую делегацию. На этот раз американская дипломатия дала оценку российской помощи правительству Сирии в Алеппо как нечто подобное тому, что происходило в Руанде в 1994 году (геноцид) или в Сребренице в 1993 году (резня). Как еще один вариант - химическая атака против иракских курдов в 1988 году. Конечно же, Саманту Пауэр тут же поддержали представители Великобритании и Франции.

В ответ российский официальный представитель Виталий Чуркин сообщил Саманте Пауэр, что она не мать Тереза, а могучей западной тройке (США, Великобритания, Франция) напомнил об их "скромной" роли в образовании ИГИЛ на территории поверженного Ирака. Российский представитель обратил внимание, что Россию обвиняет страна с весьма сомнительным (внешнеполитическим) послужным списком.

Представитель Сирии Башар Джаафари также решил напомнить американской делегации о новейшей истории. Например, о бомбежках Сербии, экономической блокаде Кубы, о войне во Вьетнаме. Однако, судя по реакции, представители западных стран никого и ничего не хотят слышать. Если в ООН так пойдет и дальше, эта организация может перейти на практику украинской Верховной Рады, где фракции иногда решают свои споры в ходе увлекательных (для зрителей) потасовок без перерывов на рекламные паузы.

Ничего принципиально не изменится, но заседания станут еще интереснее. Мировая общественность начнет ставить на команды. Зрелищность – ведь это и есть самая главная часть современной публичной западной политики. Кто там террористы и что они делают - это уже второстепенно. Политики и террористы как разноплановые актеры. Есть главные герои, и есть массовка. Правда иногда надоедливыми актеришками и расходным террористическим материалом все же жертвуют. Однако конкретную сюжетную линию никто из обыкновенных зрителей не знает.

P.S. На архивном фото глава МИД Украины демонстрирует американскому представителю в ООН позицию независимой Украины по принципиальным вопросам.