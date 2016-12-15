Алеппо, Пальмира, Мосул

Российские эксперты анализируют развитие ситуации вокруг некоторых эпицентров продолжающейся войны на территории Ирака и Сирии. Как известно, 11 декабря формирования ИГИЛ (организация запрещена в России) повторно захватили Пальмиру, важный город с точки зрения мирового исторического наследия. Специалисты оценивают поражение сирийских правительственных сил в основном в двух категориях: "ротозейство" или "предательство".

Есть основания предполагать, что боевики прибыли к Пальмире из различных районов: Мосула, Дэр-эр-Зора и Ракки. Что, кстати недавно подтвердил, отвечая на вопросы журналистов, президент Сирии Башар Асад. Наблюдатели обращают внимание, что нападение на Пальмиру совпало с завершением операции в Алеппо. Вывод первый - американские военные не предпринимают ничего против ИГИЛ, если террористы воюют против сирийской и российской армии. Вывод второй - российская дипломатия зачастую обесценивает результаты российских военных, вместо того, чтобы следовать за военными победами.

Аналитики обращают внимание, что чем больше военные сдерживаются по "гуманитарным соображениям", тем более война приобретает затяжной характер. Однако, еще древние (китайские стратеги) говорили о том, что "война любит победу и не любит продолжительности". Это понятно военным, но не дипломатам. Поражение в Пальмире не затмевает успеха в Алеппо, который достигнут именно с опорой на военную силу.

Алеппо не стал центром "альтернативного правительства Сирии", так как это произошло с ливийским Бенгази. Однако, освобождение восточных кварталов Алеппо – это не окончание войны, а лишь важный эпизод в ее продолжении. Если к ликвидации базы международного терроризма подходить серьезно, то на территории Сирии и Ирака еще очень много работы. Это и очистка от бандформирований провинции Идлиб, и возвращение Пальмиры и снятие блокады с Дейр-эз-Зора и освобождение Ракки. Кроме того, есть еще проблема иракского города Мосула. Здесь ситуация с начала декабря развивается следующим образом.

Турецкая армия силами до трех батальонов с тяжелым вооружением поддерживает так называемую суннитскую милицию. Кроме того, турки проводят обучение примерно 3,5 тысяч суннитов. Как только курс закончится, эти силы будут задействованы в штурме. Руководство Ирака относится к турецким инициативам крайне негативно. Туркам, конечно, нужны не уличные бои в Мосуле, а контроль территории, с которой можно будет удачно воздействовать на курдов. На улицах Мосула сейчас действует в основном иракский спецназ совместно с ополчением. Операция продолжается уже два месяца, однако "света в конце туннеля" пока не видно. Планы все время корректируются.

Практикуются удары авиации и по гражданским объектам, однако мировая "демократическая общественность", конечно, молчит, потому что таким образом воюет не сирийская армия, а войска американской коалиции. Практически осуществляется стратегия выдавливания довольно немногочисленных боевиков из крупного города. Для начала американскими "гуманисты" и их союзники уничтожили водонапорные станции, лишив воды несколько сотен тысяч жителей, не участвующих в конфликте. Артиллерия иракских правительственных сил не слишком эффективна.

Боевики ИГИЛ не сидели в Мосуле сложа руки и создали систему подземных тоннелей. Это дает возможность внезапно появляться в тылу наступающей иракской армии. Кроме того, террористы активно используют снайперов, минные ловушки и заминированные автомобили. Желающих попробовать себя в роли смертника у ИГИЛ пока достаточно. На этом фоне продолжается практика использования "живых щитов" из населения, имеющегося в городе. Специалисты оценивают потери иракских войск в ноябре на уровне двух тысяч человек. Танки в пригородах Мосула оказались не слишком эффективны.

В результате низкого качества иракских войск, в городские бои все больше и больше втягиваются американцы. Бои в Мосуле продолжаются, а в Алеппо уже почти закончились. Здесь боевики разделись на разные группы по степени готовности сражаться дальше. Одна часть сложила оружие, вторая часть ушла по выделенному коридору в провинцию Идлиб, которая находится под контролем противников сирийского правительства. Самые непримиримые остались и продолжили сопротивляться. Здесь, по-видимому, боевики лишь выполнили указания своих кураторов из разведывательных служб тех стран, чьи интересы представляют.

Теперь, когда масштабное организованное сопротивление в Алеппо почти закончилось, "проект" перебрался в Идлиб. Здесь наибольшую активность сейчас проявляют Турция и Катар. Госдеп США делал все, чтобы по дипломатической линии надавить на Москву ради спасения "повстанческого движения" в Алеппо. Новым моментом после заявления Дональда Трампа о том, что с политикой "одного Китая" пора покончить, стала большая активность Пекина в ООН. Он начал активнее поддерживать Российскую Федерацию, что очень раздражает представителей западных "развитых демократий".

Подчеркнем, что вопреки ожиданиям битва в Алеппо еще не закончилась. Как только отпущенные боевики перегруппируются и пополнятся, они вновь приступят к штурму. Война на изнурение будет всячески продолжена. О том что «война любит победу и не любит продолжительности» все отлично знают.