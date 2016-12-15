Сводка событий в Сирии за 14 декабря 2016 года

Во вторник боевики в сирийском Алеппо нарушили достигнутые с сирийскими властями договоренности о выходе из города, воспользовались перемирием, перегруппировались и возобновили боевые действия. Атака террористов была отбита. Сирийская армия продолжила операцию по освобождению подконтрольных боевикам восточных районов Алеппо.

По информации пресс-службы Кремля, в среду вечером состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Эрдогана.

В ходе беседы главы государств обсудили сирийскую проблематику и развитие ситуации в Алеппо. В частности, была акцентирована необходимость наращивания совместных усилий в целях улучшения гуманитарной обстановки и содействия запуску в Сирии реального политического процесса.

По информации турецкого агентства "Анадолу", президенты России и Турции договорились приложить усилия для начала скорейшей эвакуации мирных граждан и сил оппозиции из восточного Алеппо. Эрдоган сообщил Владимиру Путину, что Турция после открытия безопасных коридоров готова предпринять все необходимые меры по предоставлению временного убежища и гуманитарной помощи сирийцам из Алеппо.

Также лидеры двух стран подчеркнули важность предотвращения нарушений режима прекращения огня, гарантами которого выступили накануне Москва и Анкара.

Представители власти Сирии внесли ещё несколько пунктов в договор, без выполнения которых боевикам не разрешат покинуть восточный Алеппо. Среди новых требований значатся: остановить обстрел двух шиитских поселений на севере Идлиба - Кафрайя и Фуа'а. Кроме того, мирным жителям должны дать возможность выйти в направлении Турции, откуда они попадут в Ливан, а после — в Дамаск.

Кроме того, необходимо вернуть похищенных и тела погибших граждан, а также военных из двух поселений.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн заявил, что сделка по выводу боевиков из восточного Алеппо сорвалась, при этом он обвинил правительственные силы в нарушении международного законодательства.

«Я потрясен, что сделка, которая позволит эвакуировать многие тысячи мирных граждан, включая раненых и больных, с территорий восточного Алеппо, которые контролируются оппозицией, по всей видимости, сорвалась», - говорится в заявлении главы УВКПЧ ООН.

Согласно документу, причины срыва режима прекращения огня еще обсуждаются. При этом отмечается, что возобновление огня правительственными войсками и их союзниками является нарушением международного законодательства и вполне вероятно представляет собой военные преступления.

Сирийские правительственные войска, следуя договоренностям с боевиками, в течение суток соблюдали "режим тишины" в восточной части города. Российским Центром примирения был подготовлен специальный коридор в квартале Салах-ад-Дин для вывода боевиков в направлении Идлиба. Когда же грузовики и автобусы прибыли для погрузки вышедших боевиков, те вместо того, чтобы грузиться в транспорт, как было оговорено, начали обстрел колонны.

Террористы из группировок «Джебхат Ан-Нусра» и «Ахрар Аш-Шам» препятствовали выходу мирных жителей из восточного Алеппо и выдавали себя за гражданских лиц, ставя под удар мирное население города, говорится в заявлении независимой комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии.

Комментируя последние события вокруг восточного Алеппо, в комиссии также подчеркнули, что после получения контроля над этой частью города, правительство Сирии вместе с союзниками теперь несет ответственность за недопущение нарушений прав местных жителей. В частности, они должны предотвращать любые акты возмездия, а командиры войсковых подразделений обязаны обеспечивать дисциплину и не допускать бесчинств.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1055. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 94.

За сутки зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (17), Дамаск (18), Дараа (3), Латакия (3) и Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри призвал Вашингтон воздействовать на отряды вооруженной оппозиции в Сирии, поддерживаемые США. Во время обсуждения сирийского вопроса Лавров указал на то, что сирийские власти давно готовы предоставить свободный выход окруженным там боевикам, однако под влиянием «вожаков» из группировки «Джабхат ан-Нусра» они продолжают огонь. В связи с этим российский министр призвал США воздействовать на отряды вооруженной сирийской оппозиции.

Керри, в свою очередь, отметил, что Соединенные Штаты работают с теми группами оппозиционеров, которые саботируют требование Совбеза ООН о срочном начале межсирийских переговоров без предварительных условий.

Глава российского МИД надеется, что остатки бандформирований в Алеппо прекратят сопротивление в течение двух-трех дней. Лавров также высказался по поводу распространенной управлением по правам человека при ООН информации о том, что правительственные войска Сирии при освобождении Алеппо якобы убили 82 человека, включая 11 женщин и 13 детей. По словам российского министра, независимые гуманитарные организации ничем не подтверждают данные о зверствах военных в городе.

Сергей Лавров дал понять, что Москва поддерживает контакт со всеми боевыми группами в Сирии за исключением боевиков запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра".

Также Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "бесплодными посиделками" переговоры с США по урегулированию кризиса в Сирии.

"Контакты сохраняются, но каждый раз, когда мы о чем-то договариваемся, американцы отруливают в сторону от уже достигнутых договоренностей. Так было в сентябре, так было в начале декабря. Нам читают лекции и говорят: "Россия предлагает согласовать коридоры, чтобы боевики вышли, а сначала нужно немедленно остановить боевые действия, а потом, через несколько дней, такие коридоры можно будет уже создавать", - заявил Лавров.

Также он отметил, что откровенная ложь - привычный инструмент Запада, желающего сформировать негативное общественное мнение о своих политических оппонентах.

"Вся пропагандистская машина нацелена исключительно на демонизацию сирийской власти, демонизацию России и Ирана как сторонников президента Башара Асада в борьбе с терроризмом, на изобретение различных "фейков", которые доказывали бы "военные преступления, совершаемые в восточном Алеппо", - сказал Лавров.

Освобождение Пальмиры — дело России и Сирии, заявил командующий силами Международной коалиции в операции против «Исламского государства» (ИГ) в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд. «Они потеряли ее и теперь они должны ее вернуть»,— сказал он.

Генерал Таунсенд отметил, что Пальмира ранее находилась «под контролем России и ее сирийских союзников». По его словам, коалиция не намерена вмешиваться в наземную операцию в районе города, предпочтя «дать возможность России разобраться с этим». Генерал Таунсенд подчеркнул, что западные силы не могут действовать «более агрессивно» в том числе потому, что «не может отличить одну сторону от другой».

Стивен Таунсенд подчеркнул, что в зоне конфликта нет разграничений на то, «что принадлежит России, а что — коалиции». Генерал назвал «фактами жизни» то, что ряд районов занимают российские войска и правительственная армия Сирии, а ряд — силы международной коалиции.

Таунсенд также заявил, что завершение боев в Алеппо усложнит ситуацию для коалиции США. «Очевидно, завершение ситуации в Алеппо... будет для нас усложнением ситуации. Не знаю, правда, точно, каким образом», – сказал Таунсенд.

«Очевидно, у тех, кто был в Алеппо, есть еще идеи, чем им заняться в будущем», – добавил генерал.

США не заинтересованы в прекращении войны в Сирии и делают все, чтобы поддерживать хаос и кровопролитие на Ближнем Востоке, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью RT.

Президент Сирии также прокомментировал решение президента США Барака Обамы отменить запрет на поставки вооружения боевикам антиправительственных сирийских группировок. Это решение президента США Башар Асад связывает с атакой террористов на Пальмиру и с поддержкой боевиков, засевших в Алеппо. По его мнению, США и Запад совершенно не заинтересованы в прекращении войны в Сирии.

По словам Башара Асада, США создают хаос, чтобы впоследствии этим хаосом управлять, эксплуатируя разные стороны конфликта.

Германия считает, что Россия отчасти ответственна за разрушения в Восточном Алеппо, а возможность введения новых санкций в отношении Москвы все еще остается на повестке дня. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Мы знаем, что беспощадное уничтожение Восточного Алеппо не было бы возможным без массированной военной поддержки со стороны России. Россия не предотвратила преступления в течение последних дней, хотя это было возможно с ее стороны», — заявил Зайберт.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что дополнительные санкции против РФ из-за ситуации в Сирии не приведут к урегулированию конфликта. «Тот, кто считает, что дополнительные санкции против РФ могут привести к урегулированию драмы в Сирии, в высшей степени наивен», — сказал Юнкер в интервью на телеканале ZDF.

В Москве 27 декабря состоится встреча представителей России, Турции и Ирана для обсуждения урегулирования ситуации в Сирии, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава иранского МИДа Джавад Зариф провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии и несколько других вопросов. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Было продолжено обсуждение ситуации в Сирии, включая задачу подавления террористов из ИГИЛ, «Нусры» и их пособников, а также решения в этой стране острых гуманитарных проблем, в том числе доставки необходимой помощи населению Алеппо», — говорится в сообщении ведомства.

МИД Нидерландов решительно осуждает ситуацию в Алеппо, в связи с чем вызвал послов России и Ирана, сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава МИД Берт Кундерс вызвал послов РФ и Ирана», - говорится в сообщении. Кроме того, как сообщается, глава МИД Нидерландов заявил, что необходимо обеспечить проведение эвакуации в Алеппо.

Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет выключена в среду вечером в знак поддержки сирийскому городу Алеппо, объявила мэр французской столицы Анн Идальго.

"Цель этой символической меры в отношении монумента, на который обращают внимание во всем мире, состоит в том, чтобы в очередной раз призвать международное сообщество к срочному действию", - говорится в сообщении мэра Парижа.

Алеппо. В районах Новое Алеппо и Ансари, мирным жителям передано 6 тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов, стрелкового оружия, зенитных орудий и БПЛА со взрывным устройством квартал Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Биньямин, Джамаия Фахт, Дахия-эль-Асад, Рамуси, Аз-Захра, Эль-Амрия, Бустан-аль-Каср, Амри, Джамария Харб эль-Захра, Карим-Назаха, «1070», военную академию Эль-Асад, арбузный рынок и торговый центр Кастелло.

В результате обстрела кварталов Аль-Хальдия, Ас-Суккари, Аль-Фердоус и Ас-Салихин, а также улицы Ан-Нил, 3 человека погибли и 45 пострадали.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

ООН не вовлечена в планы по эвакуации боевиков и мирных жителей из восточного Алеппо, но выражает готовность помочь, передает Reuters со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Международный комитет Красного Креста (МККК) также выражал готовность действовать в качестве нейтрального посредника при эвакуации из восточного Алеппо.

За минувшие сутки из остающихся под контролем боевиков районов были выведены 5992 мирных жителей, в том числе 2210 детей. Все они размещены в гуманитарных центрах, где обеспечиваются горячим питанием, при необходимости им оказывается медицинская помощь.

Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжали гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо. За сутки разминирована территория общей площадью 16 гектаров. Кроме того, от взрывоопасных предметов очищено 45 зданий, а также 8,7 километра автодорог.

Предоставленные сирийским правительством автобусы прибыли рано утром в назначенное место для проведения эвакуации, однако после того, как боевики открыли по ним огонь, машины покинули указанный район.

Кроме того, выяснилось, что реальное количество боевиков существенно превышает заявленное. По предварительным данным, Алеппо желают покинуть 4 тысячи боевиков с семьями, что в общей сложности составляет около 15 тыс. человек.

На востоке Алеппо прогремело два взрыва, произошедших в результате подрыва начиненных взрывчаткой автотранспортных средств. В первом случае нападение было осуществлено в районе моста Аль-Хадж после того, как машину покинул ее водитель. Во втором случае взорвался смертник группировки «Джабхат Фатх-аш-Шам». Есть также сообщения о взрыве в подконтрольном исламистам районе Аль-Ансари.

Джихадисты безуспешно атаковали позиции сирийских войск в районах Салах-ад-Дин и Сейф ад-Дауля.

Правительственные войска освободили квартал Сукари в восточном Алеппо, площадь подконтрольных боевикам территорий сократилась до 2,5 квадратных километров.

Группы боевиков остаются в кварталах Аль-Ансари, Салахеддин и Саиф Аль-Даула.

Латакия. Вооруженные формирования группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов, стрелкового оружия, зенитных орудий и БПЛА со взрывным устройством н.п. Айн-Эль-Кантара, Раша и позиции правительственных войск на горе Абу-Али.

Хомс. Боевики атаковали КПП между городами Карьятейн и Furqlus, захвачены фермы Sharifah.

В районе авиабазы, военнослужащими САА своевременно уничтожен VBIED ИГиловцев.

Успешно отражена массированная атака боевиков ИГ в районе насосной станции T-4, расположенной к востоку от авиабазы.

В ходе контратаки у террористов отбита гора Тияс, расположенная к северу от авиабазы Т-4, а также территория заброшенной военной части к северо-западу. После прибытия подкреплений правительственным силам удалось отбить три высоты у авиабазы (Фото 1).

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Джобар, Барза, Бузайна, Кафр-Батна, Хауш-Эль-Фаддалия, ферму в районе населенного пункта Хараста, больницу Ибн-эль-Валид и автомагистраль в населенном пункте Дума.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Хауш-эш-Шалак, Джобар, Арбил и спортивная площадка в населенном пункте Джобар.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Дараа, Карфа и Намер.

Кунейтра. Боевиками опять обстрелян н.п. Джаба.

Ракка. Продолжается наступление отрядов SDF, в ходе которого у боевиков ИГ отбиты н.п. - Al-Sayer, Al-Issa, ar-Ramlat, Bir Jabir, Khibet al-Baqarah и Majbani (Фото 2).

Авиация коалиции у города Айн-Иса уничтожила тактическую единицу и повредила шесть маршрутов поставок ИГ.