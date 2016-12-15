Могерини готова дружить с Путиным, но только по вопросам выгодным Евросоюзу

Могерини допустила создание альянса ЕС и РФ для противостояния Трампу в вопросах соглашения с Ираном по атому и в решении мирного процесса на Ближнем Востоке, Но санкции , связанные с Украиной будут продлены. Могерини допустила создание альянса ЕС и РФ для противостояния Трампу. Об этом она заявила в интервью газете Wall Street Journal.

"Я не удивлюсь, если раз за разом будут находиться вопросы, по которым можно будет увидеть Евросоюз и Россию на одной стороне - иранское соглашение, мирный процесс на Ближнем Востоке, возможно, роль ООН", - сказала она.

Могерини выразила уверенность, что соглашение по иранскому атому останется в силе, хотя в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о готовности выйти из него.

В ответ на вопрос о том, выживет ли это соглашение, дипломат ответила: "Да, я думаю, в интересах Соединенных Штатов, чтобы реализация этого соглашения была продолжена".

"Тот факт, что соглашение в полном объеме выполняется обеими сторонами, делает невозможным создание Ираном ядерного оружия", - пояснила она.

"Это соглашение является международным, оно - в рамках ООН", - подчеркнула Могерини.

В целом, считает она, общность интересов США и ЕС в мире превалирует над разногласиями, которые могут проявиться между ними при новой американской администрации, в первую очередь - по глобальным и региональным конфликтам.

Могерини также заявила, что Евросоюз при новой американской администрации будет проводить независимую внешнюю политику без оглядки на Соединенные Штаты. "Решения Европы не связаны с политическими решениями Вашингтона", - заявила Могерини.

Что касается санкций в отношении России по Украине, то они будут продлены ЕС на предстоящие шесть месяцев независимо от того, какую позицию по этой проблеме занимает избранный президент США Дональд Трамп. Могерини продолжает настаивать, что именно Россия почему-то должна выполнить "минские соглашения", а Германия и Франция, вроде как и не участвуют в украинском конфликте.