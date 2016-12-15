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Госдеп снова предупреждает

опубликовано alex1943 в Чт, 15/12/2016 - 10:42 Новость: тема тэги гео
gosdep
В очередной раз Государственный департамент США опубликовал предупреждение своим гражданам об опасности совершения поездок на территорию Донбасса и в Крым.

В этом документе особо подчёркивается, что регионы Донбасса «по-прежнему контролируются сепаратистами, которых поддерживает Россия». К тому же там происходят боестолкновения, в ходе которых уже погибли более девяти тысяч человек. В районах боевых действий и примыкающих к ним территориях есть заминированные участки.

Правда, почему-то в госдеповском предупреждении не уточняется в чём состоит опасность поездок в Крым. Хотя ещё ранее это ведомство предупреждало о нежелательности полётов там, где они контролируются авиадиспетчерами Симферополя и Днепропетровска.


Василий Семёнов

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