Ждёт ли Польшу свой майдан?

Тесные отношения нынешнего польского режима с Украиной чреваты заражением самой Польши майданным вирусом. Если раньше из этой страны приходили главным образом сообщения об антибандеровских и антиукраинских выступлениях в приграничных районах Польши, то сейчас накал страстей начинает бушевать и в Варшаве.
Там прошли две многотысячные демонстрации, в каждой из которых приняло участие до 30 тысяч поляков. Одна сторона выступала за дальнейшее углубление и расширение сотрудничества с Евросоюзом, другая же , напротив, требовала проведения более самостоятельного курса.
Если в Польше, как говорится, окончательно коса найдёт на камень, то мы можем стать свидетелями уже польского майдана. Вот тогда нынешние покровители Украины на своей шкуре испытают все прелести подобного мероприятия.
Василий Семёнов
Отправить комментарий