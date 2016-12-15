Ждёт ли Польшу свой майдан?

Тесные отношения нынешнего польского режима с Украиной чреваты заражением самой Польши майданным вирусом. Если раньше из этой страны приходили главным образом сообщения об антибандеровских и антиукраинских выступлениях в приграничных районах Польши, то сейчас накал страстей начинает бушевать и в Варшаве.

Там прошли две многотысячные демонстрации, в каждой из которых приняло участие до 30 тысяч поляков. Одна сторона выступала за дальнейшее углубление и расширение сотрудничества с Евросоюзом, другая же , напротив, требовала проведения более самостоятельного курса.

Если в Польше, как говорится, окончательно коса найдёт на камень, то мы можем стать свидетелями уже польского майдана. Вот тогда нынешние покровители Украины на своей шкуре испытают все прелести подобного мероприятия.