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Порошенко недостаточно гражданской войны на Украине, он хочет продолжения военного конфликта в Сирии

опубликовано alex1943 в Чт, 15/12/2016 - 11:58 Новость: тема тэги гео
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Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации в сирийском Алеппо в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Дональдом Туском, сообщается на сайте украинского лидера. Порошенко.

Кроме того, завзятые русофобы "скоординировали позиции" перед заседанием в Брюсселе. В повестку дня саммита ЕС 15 декабря в Брюсселе внесен вопрос с соглашением об ассоциации ЕС-Украина. Вступление в силу этого документа приостановлено из-за позиции жителей Нидерландов, проголосовавших на референдуме против его ратификации.

Как утверждает пресс-служба украинского президента, Туск заверил Порошенко, что "сделает все возможное для ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также будет способствовать скорейшему завершению процедуры предоставления Украине безвизового режима".

Кроме того, стороны обсудили европейские санкции в отношении России. Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на продление ограничений из-за "невыполнения ею (Москвой) минских договоренностей", а также объявил, что обеспокоен гуманитарной ситуацией в Алеппо, в связи с чем Москва "заслуживает отдельных санкций".

В Кремле не раз заявляли, что считают абсурдным увязывать западные санкции с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию в Донбассе.

Что же касается Сирии, то в Москве не видят предмета для санкций, поскольку Россия — единственная страна, которая легитимно, по приглашению законных властей САР, борется с терроризмом на ее территории.

Если кто и поставляет гуманитарную помощь мирным жителям Алеппо и способствует выходу гражданского населения из опасных районов - так это Россия. Что она, собственно, делает и на территориях независимых Республик.

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