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Главная В Брюсселе состоится последний в этом году саммит Евросоюза опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 12:17 Новость: тема тэги гео Страны Евросоюза сегодня соберутся на последний в этом году саммит. Одним из его самых болезненных вопросов станет ратификация Нидерландами соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Договор одобрили все члены Евросоюза за исключением королевства Нидерландов, правительство которого не спешит вносить вопрос в парламент, зная, что не получит там поддержку после состоявшегося референдума, на котором жители проголосовали против соглашения с Украиной и не желая накануне выборов портить отношения с избирателями.

Еще одна тема, которой на саммите ЕС будет уделено особое внимание - это продление антироссийских санкций. При этом не ставится вопрос о принятии новых ограничительных мер. О них в связи с видением Брюсселем ситуации в сирийском Алеппо ранее говорили некоторые европейские политики.

Накануне в интервью германскому телеканалу CDF председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал такие призывы «проявлением особой формы наивности». Новые санкции в отношении Москвы, заявил он, не будут способствовать разрешению конфликта в Арабской Республике. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее