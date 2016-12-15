Главная

В Брюсселе состоится последний в этом году саммит Евросоюза

опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 12:17 Новость: тема тэги гео
pic_23cd93865a68cccf9715e2065f39d840
Страны Евросоюза сегодня соберутся на последний в этом году саммит. Одним из его самых болезненных вопросов станет ратификация Нидерландами соглашения об ассоциации ЕС с Украиной. Договор одобрили все члены Евросоюза за исключением королевства Нидерландов, правительство которого не спешит вносить вопрос в парламент, зная, что не получит там поддержку после состоявшегося референдума, на котором жители проголосовали против соглашения с Украиной и не желая накануне выборов портить отношения с избирателями.
Еще одна тема, которой на саммите ЕС будет уделено особое внимание - это продление антироссийских санкций. При этом не ставится вопрос о принятии новых ограничительных мер. О них в связи с видением Брюсселем ситуации в сирийском Алеппо ранее говорили некоторые европейские политики.
Накануне в интервью германскому телеканалу CDF председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал такие призывы «проявлением особой формы наивности». Новые санкции в отношении Москвы, заявил он, не будут способствовать разрешению конфликта в Арабской Республике.
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"