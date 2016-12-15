В Италии состоялось открытие представительского центра Донецкой Народной Республики

Министерство иностранных дел ДНР сообщило сегодня об открытии второго в Европейском союзе представительского центра Донецкой Народной Республики в итальянском городе Турин. «Сегодня, 14 декабря 2016 года, в городе Турин состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР», — заявили в дипломатическом ведомстве. Интересы Донецкой Народной Республики на открытии центра представлял член регионального парламента от партии «Братья Италии» Маурицио Марроне, дважды посещавший Донбасс в 2016 году.
«Я посещал Донбасс два раза в сентябре и в октябре. И видел все проблемы и страдания, с которыми ежедневно сталкиваются жители Донбасса. И моя цель в том, чтобы рассказать в Италии о том, что происходит у вас», — отметил Марроне.
В церемонии открытия Представительского центра ДНР также приняли участие члены европейского парламента от партии «Вперед, Италия», регионального парламента от партий «Братья Италии» и «Лига Севера». Представительство ДНР будут возглавлять два гражданина Италии: Маурициио Марроне и Элизео Бертолази – кандидат антропологических наук, аналитик по геополитике в Институте высших геополитических исследований и смежных наук (IsAG).
Напомним, что первый представительский центр ДНР в Европе был открыт в конце июня в Чешской Республике.
Отправить комментарий