Партнеры Мы в соцсетях

Главная В Италии состоялось открытие представительского центра Донецкой Народной Республики опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 12:25 Новость: тема тэги гео Министерство иностранных дел ДНР сообщило сегодня об открытии второго в Европейском союзе представительского центра Донецкой Народной Республики в итальянском городе Турин. «Сегодня, 14 декабря 2016 года, в городе Турин состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР», — заявили в дипломатическом ведомстве. Интересы Донецкой Народной Республики на открытии центра представлял член регионального парламента от партии «Братья Италии» Маурицио Марроне, дважды посещавший Донбасс в 2016 году.

«Я посещал Донбасс два раза в сентябре и в октябре. И видел все проблемы и страдания, с которыми ежедневно сталкиваются жители Донбасса. И моя цель в том, чтобы рассказать в Италии о том, что происходит у вас», — отметил Марроне.

В церемонии открытия Представительского центра ДНР также приняли участие члены европейского парламента от партии «Вперед, Италия», регионального парламента от партий «Братья Италии» и «Лига Севера». Представительство ДНР будут возглавлять два гражданина Италии: Маурициио Марроне и Элизео Бертолази – кандидат антропологических наук, аналитик по геополитике в Институте высших геополитических исследований и смежных наук (IsAG).

Напомним, что первый представительский центр ДНР в Европе был открыт в конце июня в Чешской Республике. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее