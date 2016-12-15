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Военнослужашщие ВСУ не пропустили машину скорой помощи ДНР к пострадавшим на КПП Майорское

опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 12:42 Новость: тема тэги гео
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Представители пресс-службы ГУ МВД Горловки сообщили, что после произошедшего вчера расстрела украинским военнослужащим мирных жителей на контрольно-пропускном пункте «Майорское, в результате которого один человек получил смертельное ранение в голову, двое были ранены, а одна женщина умерла от сердечного приступа, военнослужащие Украины не пропустили машину скорой помощи из Горловки к пострадавшим.
«Около 10 часов утра на КПВВ «Майорское» в непосредственной близости от украинского пункта пропуска один из военнослужащих ВСУ произвел стрельбу по мирным гражданам. Один мужчина получил смертельное огнестрельное ранение в голову, двое мужчин ранены, еще одна женщина умерла от сердечного приступа. В течение нескольких минут к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи города Горловки (ДНР), однако военнослужащие ВСУ не пропустили их», — отметили в силовом ведомстве.
В пресс-службе проинформировали, раненых, а также тело погибшего отвезли на подконтрольную Киеву территорию. «Непосредственных очевидцев происшествия также увезли военнослужащие ВСУ, и по состоянию на 15:30 их еще не отпустили», — добавили в министерстве.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"