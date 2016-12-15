В Москве начался суд о признании государственного переворота на Украине в 2014 году

Инициировал этот процесс бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, он подал иск в Дорогомиловский суд Москвы, и в четверг начался процесс по делу о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом."Я утверждаю, что в действиях лиц, причастных к принятию и реализации вышеуказанных решений, есть признаки преступлений, предусматривающие ответственность по статье 109 УК Украины. Это действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. В народе это называют "государственный переворот", — подчеркнул Олейник.

Юрист по образованию, Владимир Олейник обратил внимание на то, что генпрокуратура Украины отказалась возбудить уголовное дело по факту его обращения с формулировкой "нет оснований для внесения в реестр", что, по словам Олейника, является грубым нарушением закона.

Бывший депутат настаивает на том, что президент Украины Виктор Янукович был смещен с должности незаконным постановлением парламента. Основанием для смещения Януковича стало его "самоустранение от исполнения обязанностей". Однако, по словам Олейника, такой формулировки в Конституции Украины нет, это придуманный пункт. Таким образом, отстранение президента и второй пункт постановления — назначение досрочных выборов президента Украины 25 мая 2014 года, являются незаконными.

Кроме того, Верховная рада Украины во главе с Александром Турчиновым вообще не имела права подписывать такое постановление, так как оно противоречит Конституции страны, а для подписания постановления, по словам Олейника, без одобрения Конституционного суда была незаконно изменена Конституция Украины.

"Если президент отстраняется конституционным путем, досрочные выборы логичны, но если неконституционным путем, тогда, безусловно, и второй пункт теряет всякий смысл, потому что это захват власти", — сказал Олейник.

Истец готов дойти с этим вопросом до Европейского суда по правам человека.