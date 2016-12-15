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В Москве начался суд по иску украинского экс-нардепа о признании событий 2014 года в Украине государственным переворотом

опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 13:04 Новость: тема тэги гео
Dorogomilovskij-rajonnyj-sud
В Дорогомиловском суде Москвы начался процесс по иску, поступившему от экс-нардепа от украинской "Партии регионов" Владимира Олейника, в котором он требует признать так называемую украинскую «революцию достоинства» 2014 года "государственным переворотом".
Олейник обратился в российский суд с иском о признании "госпереворотом" и "узурпацией власти" события, которые в Украине называют «революцией достоинства». Экс-"регионал" не смог добиться рассмотрения своих претензий в Генпрокуратуре Украины.
По его словам, он надеется доказать в российском суде "факт наличия незаконных органов власти в Украине, причем, как в Киеве, так и на местах; доказать незаконное внесение изменений в Конституцию Украины; доказать незаконное отстранение президента и внешнее вмешательство во внутренние дела Украины".
Предполагается, что в процессе примут участие экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший премьер-министр Николай Азаров. Также в суд для дачи свидетельских показаний вызваны тогдашние украинские чиновники: бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, экс-глава КС Вячеслав Овчаренко и другие. Все они получили документы о привлечении к делу но, как и следовало ожидать, никто из них, кроме Азарова, не ответил.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"