Брифинг и.о. министра промышленности и торговли ЛНР Дмитрия Божича

Предприятия перерабатывающей промышленности ЛНР за 10 месяцев 2016 года почти на 80% увеличили объемы реализации продукции по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил исполняющий обязанности министра промышленности ЛНР Дмитрий Божич.
"Мы по итогам 10 месяцев имеем положительную динамику объемов реализации продукции (перерабатывающей промышленности - примечание ЛИЦ). У нас сегодня она составляет 179% от предыдущего года", - сказал он.
"У нас сегодня имеется положительная динамика, то есть позитивное торговое внешнее сальдо, и на конец года мы ожидаем объем реализации более 12 млрд рублей по произведенной продукции (перерабатывающей промышленности)", - уточнил и.о. министра.
"Необходимо сказать, цифры есть положительные, но есть вопросы, которые требуют решения, которые сдерживали рост, который мог быть еще больше", - отметил Божич.
"К таким факторам можно отнести экономическую блокаду со стороны Украины и непризнанность. Также наши предприятия по большей части были ориентированы на внутренний рынок, поэтому работа, которая проводилась, как раз была направлена на то, чтобы проводить переориентацию (таких предприятий – примечание ЛИЦ)", - пояснил он.
И.о. министра уточнил, что больше всего в текущем году увеличили реализацию металлургическая отрасль, машиностроение и пищевая промышленность.
Он также сообщил, что более 70 предприятий Республики возобновили производственную деятельность с начала текущего года.
"На начало 2016 года работало у нас 229 предприятий, на сегодня, к концу года, около 305 предприятий ведут производственную деятельность", - сказал он.
"На следующий год, учитывая, что у нас обследовано 486 предприятий, мы ставим задачу, конечно, возобновление производственной деятельности всех наших предприятий", - подчеркнул Божич. При этом он отметил, что исходя из реальной ситуации, запуск предприятий будет зависеть от спроса на выпускаемую ими продукцию.