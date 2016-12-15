МГБ ДНР заблокировало контрабандный канал вывоза ценностей из Республики на Украину

Как сообщает пресс-служба МГБ ДНР, в ходе реализации полученной оперативным путем информации сотрудники Министерства государственно безопасности пресекли деятельность криминальной группы, помогавшей мародерам из состава украинских нацбатальонов переправлять через линию соприкосновения предметы старины, иконы, ювелирные изделия и прочие ценности, награбленные ими в 2014 году на территории Республики.

Так, в результате проведенных мероприятий задержаны члены преступной группировки контрабандистов. Установлено, что в период временной оккупации вооруженными силами Украины и нацбатальонами Иловайска и Дебальцево дома, квартиры состоятельных граждан подвергались систематическому разграблению карателями из неонацистских батальонов «Азов», «Донбасс» и «Айдар». Свои налеты мародеры проводили в преступном сговоре с местным криминалитетом. В связи с необходимостью срочно покинуть территорию ДНР под угрозой попасть в окружение каратели были вынуждены распределить часть награбленных ценностей по сети тайников с целью организации в дальнейшем вывоза их содержимого на Украину. Установлено, что мародеры из «Азова» попытались наладить канал вывоза оставшихся в схронах ценностей, вступив в сговор с криминальной группой, действовавшей на территории ДНР. В ходе операции по пресечению контрабандного вывоза ценностей также установлено, что по данной схеме на территорию Украины переправлялись ценности, добытые организованной криминальной группой в результате иных преступлений, совершенных в Республике. В связи с огромным количеством установленных фактов мародерства карателей Министерство государственной безопасности не исключает, что на территории ДНР может находиться еще ряд подобного рода тайников. По указанному факту МГБ ДНР возбуждено уголовное дело. Продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.