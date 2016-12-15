Золото скифов и другие примеры политического харакири

Если Россия отдаст Курилы, на них построят военные базы США – и это заявляет официальный чиновник из Японии накануне визита Президента РФ. Чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи отменяется и переносится неизвестно куда: в сборной Латвии и Южной Кореи при поддержке США и Великобритании призвали бойкотировать Россию. Знаменитая на весь мир музейная коллекция из скифского золота решением суда в Амстердаме получает обязательство быть оставленной в Киеве. А еще смешали с грязью память об одной из героинь Великой Отечественной войны – именем которой были названы школы и улицы во всем Советском Союзе… о личных заслугах в развале которого, кстати, на днях тоже говорилось немало



Размышлявшие вслух (с переводчиком, правда) о важности развала СССР как действительно «империи зла» господа Бурбулис и Шушкевич вряд ли могли получить открытую трибуну без одобрения настоящих инженеров развала. Гаже имиджа этих борцов за лучшее будущее для населения одной шестой суши получился в изображении мастеров фальсификации только образ Зои Космодемьянской, который усилиями известного в узких кругах так называемой российской интеллигенции «доктора» Бильжо получил клеймо психически больного человека. Резонанс получился такой, что ужаснулись даже на беспощадном русофобском рупоре «Эхо Москвы», предоставив альтернативное мнение о подвиге Зои. Впрочем, автора и этой «альтернативы» процитировали так, что финал получился обгаженным не менее – но уже по иному, более глобальному поводу. Те, кто знает основной набор русофобских тематик на упомянутом «Эхе…», с верным вариантом ответа здесь не прогадает.

Представитель США в ООН Саманта Пауэр переплюнула собственные прежние рекорды и с пафосом пообещала представителям России, Ирана и Сирии гнев потомков и страшный суд Истории: «за гуманитарные преступления в восточном Алеппо». Видимо, в западном Алеппо головорезы, захватившие крупнейший сирийский город, все делали в соответствии с американскими представлениями о мирной жизни и честном труде. Госпожа Пауэр могла бы и геенну огненную с таким же успехом пообещать – но, видимо, оставила это для самой ужасной обличительной речи где-нибудь в твиттере.

Наверное, именно речь коллеги из самого мирного государства на планете вдохновила руководителя МИД Нидерландов Берта Кундерса, который «вызвал послов России и Ирана в связи с ситуацией в восточной части сирийского города Алеппо». Каков храбрец! Не он ли ныне у самого Обамы принял миротворца трон?

Прецедент Амстердамского суда по поводу перевозки музейной коллекции скифского золота в Киев (с их нынешним-то местом Украины во всемирном рейтинге буйства коррупции) немедленно застал врасплох руководство крупнейших музеев мира. Оно и понятно: а вдруг кому придет в голову оставить тот же Лувр или Британский музей без лучших экспонатов, объявив свои (да еще при этом исторически несостоятельные) права на тот или иной шедевр? Как говорится, закон – ничто, гуляй, рванина…

Права на исторически закрепленный документами статус музейной коллекции уже под шумок хотят перестряпать по горячим следам, придавая легитимность и пытаясь вписать в рамки закона внезапное согласие Киева оплатить часть средств на содержание и перевозку груза экспонатов. Так же стремительно стряпаются одобряющие твиты в адрес героических латышских спортсменов, напяливших шкуры оруэлловских овец про «четыре ноги – хорошо, а Олимпиада-2017 в Сочи – плохо!». Хотя, конечно же, блеять что-нибудь очередное антироссийское по указке Вашингтона прибалтийским деятелям далеко не впервой. Похожая картина наблюдалась и при попытках дискредитировать Сочинскую Олимпиаду 2014 года.

Что-то никто из проамериканских политических «младших союзников» не возмущался масштабам беспардонной кормежки атлетов США запрещенными препаратами едва ли не в промышленных масштабах. К слову, а что было бы, если бы у многих любителей бойкота спортсоревнований России отыскались такие же бумажки, выписанные от тех самых врачей? Зато заговорить о бойкоте, сославшись на филькины «доклады» Макларена и пропагандистские антироссийские шаблоны – это делается мгновенно и впереди планеты всей. По скорости прибалтийские политики здесь просто неописуемые чемпионы…

Удивил сильнее всех, пожалуй, разве что генеральный секретарь Совета безопасности Японии господин Сетаро Яти, которому приписывают слова о возможности размещения на Курилах американских военных баз. Это же какой уверенностью в собственной правоте надо захворать… Отличная получилась попытка вернуть острова перед визитом российского лидера в Страну восходящего солнца. Теперь переговорам уж точно ничего не угрожает, все пройдет как по смазанному и по полной японской программе. Кстати, о намеках на возможную процедуру харакири вездесущие СМИ еще нигде не «узнавали»? Потому что дико популярный нынче в рунете претендующий на бозоговорочное доверие в заголовках шаблон «СМИ узнали о...» уже многим успел поднадоесть скоростью последующих разоблачений по теме.

Остается лишь догадываться, какими эпитетами наградили господина Сетаро Яти японские коллеги, так долго и тщательно готовившие встречу на высшем уровне. Впрочем, можно представить и другие слова – те, которые звучат в адрес политиков и «общественных деятелей», несущих очевидную политическую ахинею ради исключительно шкурных корыстных интересов.

Помнится, еще совсем недавно подобные категории граждан активно отправлялись на прием к психиатрам. Но что поделать – времена другие, теперь каждый русофоб на этом празднике жизни любого специалиста за пояс заткнет.