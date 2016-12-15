226 представителей ДНР и ЛНР на 52 украинца — это весь обмен, который может произойти, — Савченко

Во время встречи Надежды Савченко с Александром Захарченко и Игорем Плотницким было договорено об уточнении реальных списков для обмена 52 украинцев на 226 представителей ДНР и ЛНР.

Об этом сказала народный депутат Украины Надежда Савченко.

Надежда Савченко отметила, что по ее мнению, Минские договоренности на подписании сыграли положительную роль, так как «остановили огонь», однако сейчас недееспособны.

«В плане обмена пленных Минский формат умер именно потому, что в нем решаются политические вопросы. Нельзя к жизни человека привязывать политическую цену. Потому что политическая цена ставит жизнь человека в ноль. Однако от Минского процесса мы не можем отказаться по одной причине: к нему приложили усилия многие. И если сегодня мы скажем, что обойдемся без вас — мы просто плюнем им в глаза. В свое время Минский процесс выполнил какую-то свою миссию, приостановил огонь. Хотя, возможно, это и не к лучшему. Сейчас нужно в мягкой, лояльной версии, как я и пыталась сделать, если бы это было только нормально воспринято на Украине, если бы политики не стали говорить: „если сейчас всех заложников освободят, то это будет на пользу Савченко“. Мне все равно, в чью пользу это запишут, главное чтобы люди были свободными».

Политик также объяснила, что согласилась на встречу с главами ДНР и ЛНР по собственному желанию: «Кто оказывал директивы людям выйти на майдан? Кто давал людям право защитить свои права? Никто не давал людям, чтобы защитить тех, кого избили. Пятая статья Конституции Украины указывает, что народ является источником власти. Нам не нужны какие-то разрешения от власти, от президента тем более. Я избранник народа. Я не обещала, что восстановлю экономику, уничтожу коррупцию. Я обещала, что буду говорить хоть с чертом. И я это делаю».

Кроме этого, Савченко сообщила, от кого, по ее мнению, зависит вопрос освобождения заложников: «Я боюсь одной неприятности, слушая заявления Порошенко. Об освобождении пленных говорить надо с людьми, у которых есть ключи от тюрьмы — они есть на Украине, в ДНР и ЛНР, и в России. Если Порошенко не откроет дверь — это будет на его совести. Ключи в руках начальника СИЗО. Не надо думать, что у нас президент — это император. Но это рабочая функция. Если люди захотят открыть эту дверь, то их должны открыть, и Порошенко подчиниться воле народа».

Нардеп сообщила, что по ее данным, в плену ДНР и ЛНР сейчас находится более пятидесяти украинских боевиков: «Мы встретились с представителями другой стороны, очень долго разговаривали, и поняли в конечном итоге, что это 226 человек с украинской стороны, и 52 человека с стороны ЛНР и ДНР. Это обмен один к четырем. Это обмен всех на всех. И это весь обмен, который может произойти».