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Главная АМКУ угрожает принудительным исполнением своего решения о штрафе "Газпрома" за рубежом опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 14:35 Новость: тема тэги гео Пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) заявила сегодня о возможности исполнения своего решения о штрафе российской компании «Газпром» за рубежом.

"Если решение хозяйственного суда города Киева будет оставлено апелляционным судом без изменений (или если апелляционная жалоба не будет подана) и ОАО "Газпром" не заплатит сумму штрафа и пени добровольно, Комитет будет обращаться с заявлением о принудительном исполнении в Государственную исполнительную службу, которая осуществляет принудительное исполнение судебных решений на территории Украины. Вместе с тем, Комитет рассматривает и другие возможные варианты, включая принудительное исполнение своего решения за рубежом", - говорится в сообщении.

Напомним, что в январе 2016 г. АМКУ 6,6 млрд долл. за якообы имеющиеся нарушения Газпромом монопольного положения на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему. "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, поскольку не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ украинскому контрагенту — компании "Нафтогаз" — на западной границе России. Однако уже в октябре АМКУ подал исковое заявление о принудительном взыскании с российской компании штрафа и пени, а в декабре хозяйственный суд Киева суд удовлетворил этот иск.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в среду высказал опасения, что решение киевского суда по штрафу для "Газпрома" может быть направлено на принудительный отъем газа из транзитной трубы. Со своей стороны министр энергетики России Александр Новак, назвав решение киевского суда незаконным, отметил, что только отмена решений о штрафе может стать гарантией неприкосновенности транзитного газа. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее