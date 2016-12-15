И швец, и жнец: Путина обвинили во взломе серверов Клинтон

Американский телеканал NBC News, ссылаясь на высокопоставленные источники в разведке, сообщил, что президент России лично принимал участие в попытках подорвать выборы США. Руководили Путиным якобы такие мотивы, как желание отомстить Хиллари Клинтон, разобщить союзников США и симпатия к Дональду Трампу.

По заявлениям телеканала, роль Путина состояла в управлении использованием взломанных материалов. Целью российского президента было "продемонстрировать коррупцию в американской политике и разобщить ключевых американских союзников, создавая впечатление, что другие страны больше не могут рассчитывать на США как на авторитетного глобального лидера".

NBC News отмечает, что эта информация была получена "из дипломатических источников и от шпионов, работающих на союзников США". Официальных комментариев от ЦРУ и канцелярии директора Национальной разведки телеканал не получил.

Но ранее американские спецслужбы заявили, что за "воровством писем и документов" с сервера Национального комитета Демократической партии стоит Москва. По их мнению, таким образом Россия пытается манипулировать президентскими выборами в США.

В свою очередь Дональд Трамп высказался за пересмотр политики США по Крыму и казал, что выбор крымчан — это выбор народа. Одним из приоритетов политики Трамп назвал необходимость налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой.