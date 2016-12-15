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В деле Охендовского следует дать время НАБУ и САП, — нардеп

опубликовано vinodelov в Чт, 15/12/2016 - 15:40 Новость: тема тэги гео
охендовский

Правовую оценку действиям Михаила Охендовского на посту главы ЦИК должны дать вновь антикоррупционные органы. Несмотря на то, что срок полномочий председателя ЦИК давно истек, парламент не может уволить его с должности из-за отсутствия единой позиции по этому вопросу.

Об этом заявил народный депутат, представитель фракции «Объединение «Самопомощь» Руслан Сидорович.

«За последние годы мы стали свидетелями громких задержаний под глазом телекамер и громких отчетов очередного генпрокурора о разоблачении высокопоставленных коррупционеров. Но ни одно дело не закончилось обвинительным приговором. Я считаю, что нужно дать время НАБУ и САП в этом деле по Охендовскому. Следствие продолжается, и он не отстранен от должности», — сказал парламентарий.

Сидорович отметил, что председатель ЦИК, который был избран еще в 2007 году по квоте «Партии регионов», уже давно пересидел свой срок, однако отстранить его от должности Верховная Рада не может из-за нехватки голосов и отсутствие согласия относительно кандидатуры нового главы комиссии и отдельных членов.

Напомним, что 13 декабря председателю ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении. НАБУ утверждает, что он причастен к уголовным преступлениям, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение»).

Общая сумма взяток, по предварительным данным правоохранителей, инкриминируемых Михаилу Охендовскому, составляет 161 698 долларов США.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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