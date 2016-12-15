В деле Охендовского следует дать время НАБУ и САП, — нардеп

Правовую оценку действиям Михаила Охендовского на посту главы ЦИК должны дать вновь антикоррупционные органы. Несмотря на то, что срок полномочий председателя ЦИК давно истек, парламент не может уволить его с должности из-за отсутствия единой позиции по этому вопросу.

Об этом заявил народный депутат, представитель фракции «Объединение «Самопомощь» Руслан Сидорович.

«За последние годы мы стали свидетелями громких задержаний под глазом телекамер и громких отчетов очередного генпрокурора о разоблачении высокопоставленных коррупционеров. Но ни одно дело не закончилось обвинительным приговором. Я считаю, что нужно дать время НАБУ и САП в этом деле по Охендовскому. Следствие продолжается, и он не отстранен от должности», — сказал парламентарий.

Сидорович отметил, что председатель ЦИК, который был избран еще в 2007 году по квоте «Партии регионов», уже давно пересидел свой срок, однако отстранить его от должности Верховная Рада не может из-за нехватки голосов и отсутствие согласия относительно кандидатуры нового главы комиссии и отдельных членов.

Напомним, что 13 декабря председателю ЦИК Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении. НАБУ утверждает, что он причастен к уголовным преступлениям, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение»).

Общая сумма взяток, по предварительным данным правоохранителей, инкриминируемых Михаилу Охендовскому, составляет 161 698 долларов США.