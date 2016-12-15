Главная

Плач НАТО-вских каннибалов по Алеппо

опубликовано Артем Бережецкий в Чт, 15/12/2016 - 15:50 Новость: тема тэги гео

В 1971 году Джон Керри, бывший флотский лейтенант и глава организации «Ветераны Вьетнама против этой войны», давая показания перед сенатской комиссией по международным делам, заявил: «Я хотел бы говорить от имени всех этих ветеранов и сказать, что несколько месяцев назад в Детройте мы провели расследование, во время которого свыше 150 уволенных с почетом в отставку ветеранов (многие из которых имеют высокие награды) свидетельствовали о военных преступлениях, совершенных в Юго-Восточной Азии. Это были не отдельные случаи, но ежедневные преступления, при полном знании о них командования на всех уровнях.

Они рассказывали о том, как лично насиловали, отрезали уши, головы, обвязывали проводами от полевых телефонов половые органы и включали ток, отрезали руки и ноги, взрывали тела, стреляли без разбора в штатских, равняли с землей деревни в духе Чингисхана, убивали скот и собак для развлечения, отравляли запасы продовольствия и вообще опустошали деревни Южного Вьетнама, не считая обычных жестокостей войны и специфических разрушений, причиненных бомбежкой».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Бережецкий ::

Автор (или псевдоним)
Артем Бережецкий

О себе

"В чем сила, брат? Сила в правде!"

Ищите меня во Вконтакте
Мой твиттер