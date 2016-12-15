Тандит: Об обмене пленными должны договариваться определенные структуры, а не Савченко

Договариваться об обмене пленными могут только компетентные структуры. Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит, отвечая на вопрос, не берет ли на себя Надежда Савченко полномочия СБУ, заявляя об обмене пленными.

«Договариваться о формуле обмена заложников могут уполномоченные в рамках Минских договоренностей. Компетентные структуры не уполномачивали Савченко вести переговоры. Я не могу оценивать работу народного депутата, но есть определенные вещи, которые нужно учитывать — процедура и человеческий фактор», — сказал он.

Тандит подчеркнул, что нужно делать все возможное для освобождения заложников, и это делается Службой безопасности и гуманитарной группой в Минске.

Он сообщил, что формула, о которой говорила Савченко, уже была озвучена ранее. В начале ноября впервые в Минске украинская делегация предложила формулу 228 на 57 человек.

Напомним, что представители хунты занимаются политическим лохотроном и не желают обменивать пленных.