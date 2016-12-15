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На Тернопольщине арестовали депутата, который принуждал несовершеннолетних девочек заниматься проституцией

опубликовано vinodelov в Чт, 15/12/2016 - 17:18 Новость: тема тэги гео
Почапинцы

В Тернопольской области суд арестовал 35-летнего депутата, который шантажом заставлял несовершеннолетних девочек заниматься проституцией. Об этом сообщили в секторе коммуникации областного управления полиции.

Подозреваемый — депутат Почапинецкого сельского совета Тернопольского района, женат и имеет двух малолетних детей. Мужчина знакомился с несовершеннолетними в соцсетях под вымышленными именами.

Так, для общения с 14-летней школьницей из Ровенской области депутат зарегистрировался как «Роман Шухевич». Когда девушка стала доверять незнакомцу, стал просить у нее фото порнографического характера. В ответ через ммс-сообщение передавал свои интимные кадры.

«Получив желаемое, 35-летний депутат потребовал, чтобы школьница сняла видео, где она вступает в интимные отношения с еще одной девушкой. Несовершеннолетняя отказала, а вскоре директор школы, где она училась, предупредил ее об отчислении. Причиной стали размещенные в соцсетях интимные фото девочки, которые она посылала шантажисту», — рассказал следователь Тернопольского отдела полиции Мирон Шеремета.

«Влад Котик» — под таким именем знали развратника остальные три жертвы. После знакомства в соцсетях злоумышленник предлагал девочкам встретиться, принуждал к половым отношениям и записывал на видео. Впоследствии отснятый материал использовал для шантажа, чтобы заставить девушек заниматься проституцией.

Депутату объявили подозрение в растлении несовершеннолетних, сводничестве для разврата, распространении детской порнографии и вовлечении в проституцию.

Суд вынес решение о круглосуточном домашнем аресте подозреваемого.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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