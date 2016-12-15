Во Львове обсудили проблемы бегства украинцев от нищей жизни на Украине

По случаю Международного дня прав человека и международного дня мигранта сегодня во Львовской политехнике состоялась международная научно-практическая конференция на тему: «Миграция между Украиной и ЕС: вызовы безвизового режима», которую организовал Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой. Участники конференции, среди которых — известные политики, ученые, общественные деятели говорили о безвизовом режиме для Украины и как он повлияет на миграционное поведение украинцев, о проблемах на Украине, побуждающих молодежь к миграции и тому подобное. Выводы и рекомендации, наработанные во время конференции, будут направлены в органы исполнительной и законодательной власти на Украине.

«По нашему мнению, консолидированное мнение законодателей и ученых, представляющих глубокий анализ и свои исследования является наиболее конструктивным», — отметила директор международного института образования, культуры и связей с диаспорой Ирина Ключковская.

Проректор Национального университета «Львовская политехника» Владимир Павлыш отметил, что из Украины продолжает выезжать лучшая молодежь в поисках лучших заработков. Это обусловлено обнищанием населения, ростом преступности, отсутствием условий и возможностей для самореализации, войной на Донбассе и тому подобное.

Он также подчеркнул, что молодежь является индикатором состояния общества. Поэтому, принимая определенные решения, касающиеся их жизнедеятельности, нужно прислушиваться к его мнению. Речь идет, скажем о вопросах стипендий. Владимир Павлыш убежден, что молодежь, которая заслужила стипендию, должна ее получать. «Неясность того, что будет происходить в образовании и стране в целом, приводит к миграционным настроениям среди молодежи», — сказал он.

Директор МИОК Ирина Ключковская зачитала письмо от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, лично не смогла прибыть на конференцию, но выразила поддержку и понимание ее участникам. Участников конференции приветствовал также первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений Валерий Пацкан.

Представитель украинского меньшинства в венгерском парламенте, председатель Европейского конгресса украинцев, первый заместитель президента Всемирного конгресса украинцев Ярослава Хортяни отметила, что процессы миграции нельзя насильственно изменить, но нужно создавать такие условия на Украине, чтобы эти процессы задержать и уменьшить, чтобы люди имели возможности для трудоустройства и получения достойной заработной платы. По ее убеждению, сегодняшний и следующий год должны быть в этом отношении переломным на Украине.

Она отметила, что Украина должна наконец создать министерство, которое занималось бы вопросами иностранных украинцев (которых насчитывается более 20 миллионов). «Мы без вас ничего не стоим, но вам также очень нужна наша помощь», — сказала Хортяни и подчеркнула, что на Украине есть огромный потенциал и мир об этом знает.

По мнению народного депутата Оксаны Юринец, безвизовый режим, — это то меньшее, что могла бы сделать Европа для Украины.

Заместитель председателя аппарата Львовской облгосадминистрации Марианна Вильшинская поздравила участников конференции от имени председателя ЛОГА и рассказала о программе, по которой актеры, художники, танцоры, музыканты проводят концертные туры в странах Европы, в частности, и для украинских мигрантов. По ее словам, этот проект дает возможность украинцам, которые по тем или иным причинам выехали из Украины, услышать и увидеть родную культуру, дает им надежду на возвращение, а также побуждает к сохранению украинских традиций.