Дело Охендовского намекает на досрочные выборы в ВРУ, — эксперт

Активную раскрутку дела против главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского может быть связано с ростом вероятности проведения досрочных парламентских выборов осенью следующего года.

Об этом сообщил политический эксперт Олег Петровец.

В частности, политолог подчеркнул: «В данный момент интересно то, что начали „раскачивать“ именно Охендовского и именно сейчас. Это уже вызывает много вопросов. С одной стороны, готовится ситуация с парламентскими выборами, которые вероятно состоятся осенью. Также надо упомянуть, что сейчас проходят выборы в территориальных общинах. Там, по сути, тоже решается судьба представителей разных политических сил».

Также Олег Петровец напомнил, что полномочия действующей ЦИК и ее руководителя формально должны были завершиться еще в 2014 году: «Вопрос устранения Охендовского — вопрос риторический. Мандат этой ЦИК истек еще в 2014 году. Очень много вопросов относительно того, почему не избирается новый состав ЦИК. И его фигура как председателя этой комиссии по состоянию на сейчас весьма сомнительна. Однако активность правоохранительных органов в контексте „амбарной книги Партии Регионов“ именно к нему может свидетельствовать о том, что здесь важную роль играет не только право, но и политика. С другой стороны, Охендовский является компромиссной фигурой для правящих политических сил. То, что он пока находится на своем месте, означает, что замену ему не нашли».

По мнению эксперта, Охендовскому не оглашают меру пресечения потому, что есть очень много вопросов с точки зрения доказательной базы.

Олег Петровец убежден, что арест Охендовского вызвал бы много неожиданностей, поскольку председатель ЦИК имеет много информации относительно избирательных процессов последних лет.

«Этот человек знает очень много тайн, поэтому ему не спешат объявить меру пресечения. Он опытный человек и профессиональный юрист. Не думаю, что подготовка следственных действий и вручения повесток для него стали сюрпризом. Скорее всего, он успел подготовиться к такому развитию событий. Но, с другой стороны, довольно хладнокровно себя вел перед арестом и Ефремов. Он до последнего верил, что его не арестуют. Там, где есть высокие политические фигуры, резкий поворот в судебном деле совсем не исключен. Его точно не выпустят из Украины. Потому что это продемонстрирует всем несостоятельность НАБУ и САП», — подчеркнул эксперт.