Студенческие протесты на Украине: не отнимайте стипендии!

Пока протесты не слишком массовые и вполне мирные, но за последние дни они состоялись в трех крупных городах Украины — Киеве, Одессе и Харькове — там учащиеся вузов перекрывали улицы и выходили на митинги, протестуя против принятия парламентом законопроекта № 5130, фактически лишающего их стипендий.

Напомним: согласно принятому Верховной Радой Украины в первом чтении законопроекту № 5130, с 1 января 2017 года в стране майдана изменится порядок назначения стипендий студентам высших учебных заведений. Результатом очередной «реформы» станет то, что без стипендий останется большинство студентов, ведь их предполагается начислять только отличникам (академическая стипендия) и учащимся из малообеспеченных семей (социальная стипендия), причем малообеспеченность надо будет еще доказывать разными справками.

В связи с этим 12 декабря в Одессе состоялась пресс-конференция, на которой представители 15 ведущих вузов Украины заявили, что законопроект № 5130 — антисоциальный, поскольку лишает украинцев образования, а значит Украину — будущего. Кроме того, на конференции было отмечено, что если властями не будут предприняты никакие шаги, студенты Киева, Львова, Харькова, Винницы выйдут на улицы с пикетами. Эти пикеты уже начались. Вот что рассказал по этому поводу один из протестующих студентов Харькова: «Мне сейчас стипендия позволяет прожить пару недель. Покушать, дорога в институт. Стою здесь, так как не хочу, чтобы и это забрали. Согласно этому закону, стипендии будут получать единицы, остальные останутся ни с чем, а я напомню, что 40% от стипендии выплачивается за общежитие»…