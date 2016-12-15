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Главная Представительский центр Донецкой Народной Республики открылся в Италии опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 20:25

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 14 декабря, в Турине (Италия) состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР в Италии. На церемонии присутствовали члены региональных парламентов от партий «Братья Италии», «Лига Севера», а также депутат Европейского парламента от партии «Вперед, Италия». Об этом сообщает пресс-служба МИД ДНР. В ходе мероприятия состоялась презентация основных целей и задач Представительского центра. Президент центра ДНР в Италии Маурицио Марроне отметил важность деятельности открывшейся организации по распространению правдивой информации о Донецкой Народной Республике среди жителей Европейского союза. Открытие данного Представительского центра ДНР в Италии поспособствует укреплению информационных, культурных и экономических связей между ДНР и Италией, а также послужит связующим звеном между нашими народами. Также господин Марроне зачитал поздравительный адрес от министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, в котором глава внешнеполитического ведомства Республики поблагодарила итальянских единомышленников за огромный труд, благодаря которому стало возможно открытие официального Представительского центра ДНР в Италии. Представительство ДНР в Италии будут возглавлять два гражданина Италии: Маурицио Марроне и Элизео Бертолази. Маурицио Марроне – общественный и политический деятель, член совета региона Пьемонт по списку партии «Братья Италии». Элизео Бертолази — кандидат антропологических наук, аналитик по геополитике в Институте высших геополитических исследований и смежных наук, член Ассоциации Италия-Россия (секция Бергамо), член Ассоциации Ломбардия-Россия. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее