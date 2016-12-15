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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 15 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 20:27

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Об этом во время брифинга 15 декабря заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин. «За прошедшие сутки украинские силовики одну тысячу двести сорок три раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики тридцать артиллерийских снарядов калибра 122 мм, двести девяносто мин калибра 120 и 82 мм, а также семьсот восемь боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты Республики: Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Васильевка, Лебяжье, Крутая Балка, Ясиноватая, Веселое, Жабичево, Спартак, Александровка, Докучаевск, Коминтерново, Ленинское, Саханка и поселок Трудовские Петровского района г.Донецка. В населенных пунктах Докучаевск и Александровка повреждены два жилых дома. В результате минометного обстрела ВСУ наших позиций погиб один военнослужащий НМ ДНР», — рассказал Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее