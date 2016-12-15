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Главная Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 20:29

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Киевские силовики перебросили в Станично-Луганский район пять самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика" и грузовики с личным составом и боеприпасами. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко. Он отметил, что украинское командование продолжает наращивать средства вблизи линии соприкосновения сторон, осуществляя подвод военной техники и подвоз боеприпасов.

"В район населенного пункта Розквит прибыла военная техника в количестве пяти САУ "Гвоздика" калибром 122 миллиметра и четырех грузовых автомобилей с личным составом и боеприпасами", - сообщил Марочко.

"Также установлено, что на территории песчаного карьера в районе населенного Станица Луганская размещено пять танков Т-64 и две САУ "Гвоздика" калибром 122 миллиметра", - добавил он. Майор отметил, что в районе населенного пункта Троицкое отмечается ведение работ по дооборудованию позиций с применением тяжелой инженерной техники. При этом Марочко подчеркнул, что Народная милиция ЛНР находится в постоянной боевой готовности и проводит регулярные занятия по повышению профессионализма личного состава.

"По плану боевой подготовки Народной милиции ЛНР завершено проведение сборов со снайперами, экипажами танков и БМП. По результатам сборов военнослужащие показали достойные результаты", - отметил он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее