Задержания спецслужбами террористов ИГ в Москве

Задержания в обычном жилом доме в Москве террористов, которые готовили кровавые теракты в Москве. Ранее сообщалось, что спецоперацию по их задержанию сотрудники ФСБ провели утром 15 декабря.

Операция проходила на улице Наметкина. Группа готовила серию терактов в преддверии нового года в местах массового скопления люде, по заданию группировки ИГИЛ(запрещенной в России). Полная квартира оружия и взрывчатки. Задержаны трое граждан Таджикистана, один Молдавии.

В ходе обыска у них изъяты готовые самодельные устройства, автоматическое огнестрельное оружие. В целях безопасности пришлось эвакуировать весь подъезд.

Эмиссар ИГИЛ руководил операцией дистанционно, из Турции. Он объявлен в международный розыск.