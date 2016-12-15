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Задержания спецслужбами террористов ИГ в Москве

опубликовано Артем Бережецкий в Чт, 15/12/2016 - 20:42 Новость: тема тэги гео

Задержания в обычном жилом доме в Москве террористов, которые готовили кровавые теракты в Москве. Ранее сообщалось, что спецоперацию по их задержанию сотрудники ФСБ провели утром 15 декабря.

Операция проходила на улице Наметкина. Группа готовила серию терактов в преддверии нового года в местах массового скопления люде, по заданию группировки ИГИЛ(запрещенной в России). Полная квартира оружия и взрывчатки. Задержаны трое граждан Таджикистана, один Молдавии.
В ходе обыска у них изъяты готовые самодельные устройства, автоматическое огнестрельное оружие. В целях безопасности пришлось эвакуировать весь подъезд.

Эмиссар ИГИЛ руководил операцией дистанционно, из Турции. Он объявлен в международный розыск.

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