Партнеры Мы в соцсетях

Главная Брифинг представителя МВД ЛНР о поиске и возвращении владельцам угнанных автомобилей опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 20:48

Аудио&Видео: тема: география: содержание: рубрики: Сотрудники МВД ЛНР в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Автомобиль" вернули законным владельцам 214 транспортных средств. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД ЛНР Эдуард Виноградов.

"За 2016 год территориальными органами МВД ЛНР было возбуждено 176 уголовных дел по фактам неправомерного завладения транспортными средствами", - сообщил он.

"В этих рамках на территории Республики за указанный период сотрудниками полиции МВД проведено три оперативно-профилактических мероприятия под условным наименованием "Автомобиль", - рассказал замначальника угрозыска.

"В результате данных мероприятий гражданам было возвращено 214 транспортных средств, возбуждено 60 уголовных дел, по которым лица привлечены к уголовной ответственности, по семи уголовным делам лица объявлены в розыск, так как на данный момент скрываются от следствия за территорией ЛНР", - сообщил Виноградов.

"По результатам операции было выявлено 53 транспортных средства с поддельными документами по регистрации. Данные документы производились частными лицами на территории Украины", - добавил он. При этом представитель МВД констатировал, что большинство подобных преступлений было совершено в 2014 году, что существенно затрудняет расследование. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее