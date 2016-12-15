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По просьбе Мединского Андрея Бильжо могут привлечь к ответственности

опубликовано Артем Бережецкий в Чт, 15/12/2016 - 21:09 Новость: тема тэги гео
Бильжо
Военно-историческое общество (РВИО), возглавляемое министром культуры Владимиром Мединским, обратилось с заявлением в генпрокуратуру РФ и в главную военную прокуратуру страны с просьбой привлечь к уголовной ответственности карикатуриста и публициста Андрея Бильжо, который в публикации на портале The Insider заявил, что Зоя Космодемьянская страдала шизофренией.

Возмущенные представители организации утверждают, что «публикация Андрея Бильжо должна быть квалифицирована как распространение заведомо лживых клеветнических утверждений о Зое Космодемьянской и ее подвиге в годы Великой Отечественной войны».

Организация Военно -исторического общества требует провести проверку в отношении Бильжо и привлечь его к ответственности по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». В РВИО полагают, что желание автора уменьшить и дискредитировать подвиг "в общественном сознании было целенаправленным".

«Автор статьи неоднократно кощунственно, издевательски, с насмешкой отзывается о Герое Советского Союза, например, заявляя: “историческая правда такова: Зоя Космодемьянская не раз лежала в психиатрической больнице им. П.П. Кащенко и переживала очередной приступ на фоне тяжелого мощного потрясения, связанного с войной. Но это была клиника, а не подвиг давно болевшей шизофренией Зои Космодемьянской”», - говорится в заявлении общества

Бильжо также раскритиковал Владимира Мединского, не желающего признавать, что подвиг 28 панфиловцев является мифом. В публикации Бильжо назвал министра «29-м панфиловцем, единственным, кто остался в живых из этой команды».

После недовольства и возмущения общественности публицист был вынужден внести в свою статью дополнение:
«Я всегда как сын фронтовика, прошедшего всю Великую Отечественную Войну на Т-34, относился к победе в ней более чем свято. Однако считал, как и мой отец, что войну нельзя романтизировать. Мифы возможны во время войны, но не потом. Война — это трагедия, кровь и грязь. И трупы, трупы, трупы. Помнить надо, но правду. И только ее!»

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