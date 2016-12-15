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Херсонскую ТЭЦ не хотят покупать

опубликовано vinodelov в Чт, 15/12/2016 - 21:19 Новость: тема тэги гео
херсонская тэц

Фонд госимущества Украины провел своеобразный конкурс по продаже 99,833% акций ПАО «Херсонская ТЭЦ». Своеобразный потому, что на конкурс не была подана ни одна заявка. Желающих участвовать не нашлось, хотя начальная цена пакета акций была более чем привлекательной — всего 155 миллионов гривен, или примерно 5,9 миллиона доллара. Торги запланированы на 22 декабря, но они вряд ли состоятся по причине отсутствия покупателей.

О предприятии ПАО «Херсонская ТЭЦ» известно, что она обслуживает до 50% домохозяйств, которые получают централизованное теплоснабжение в Херсоне, где проживают около 300 тысяч жителей. Природный газ является основным топливом для ТЭЦ, нефть может использоваться лишь в качестве заменителя.

Учитывая неподъемные цены на голубое топливо и тот факт, что уже более половины украинских семей имеют долги за коммунальные услуги, аналитики прогнозируют дальнейшее падение интереса бизнеса к предприятиям коммунальной сферы на Украине. Никто сегодня не хочет покупать структуру, которая завтра станет банкротом.

Но это еще не все: ПАО «Херсонская ТЭЦ» сегодня находится в удручающем состоянии и требует капитального ремонта, то есть солидного вложения средств. Тепло в квартиры по причине изношенности ТЭЦ подается плохо, да и сам отопительный сезон в городе начался позже обычного. А при таком раскладе половина Херсона может и вовсе остаться без тепла.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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