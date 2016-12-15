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Главная Евросоюз принял решение продлить санкции против России ещё на полгода опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 21:24 Новость: тема тэги гео На состоявшемся сегодня в Брюсселе саммите Евросоюза лидеры стран ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев до середины 2017 года. Об этом со ссылкой на европейские дипломатические источники, сообщает Reuters. Свою позицию они в очередной раз аргументировали недостаточным прогрессом в выполнении минских соглашений. Агентство отмечает, что такое решение ЕС было ожидаемым и формальный процесс по продлению санкций в отношении оборонного, энергетического и финансового секторов начнется в начале следующей недели. Напомним, что срок действия действующего решения о продлении санкций истекает 31 января 2017 года.

Президент Европарламента Мартин Шульц заявил, что санкции Европейского Союза против России не отменят до тех пор, пока не будет полного выполнения Минских соглашений.

Москва, в свою очередь, считает абсурдным увязывать санкции с реализацией соглашений в Минске, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом договоренностей по урегулированию на Украине. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir Nikolaev О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее