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Дорогомиловский Суд : Дело о гос перевороте

опубликовано Nvb2003 в Чт, 15/12/2016 - 21:34
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Сегодня в студии интернет-канала Анна-Нььюс ведущий - кандидат военных наук, военный эксперт и аналитик Анатолий Андреевич Матвийчук и его гости журналист и постоянный ведущий канала Анна-Ньюс Светлана Руденко и украинский журналист, главный редактор телеканала Взор ТВ Елена Бойко. Наша беседа будет посвящена начавшемуся сегодня в Дорогомиловском суде Москвы судебному процессу

по иску, экс-нардепа от украинской "Партии регионов" Владимира Олейника, в котором он требует признать так называемую украинскую «революцию достоинства» 2014 года "государственным переворотом". Как следствие он хочет доказать незаконность нынешних органов власти в Украине, причем, как в Киеве, так и на местах, незаконность внесения изменений в Конституцию Украины, а также незаконность отстранения президента Януковича.

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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir Nikolaev

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"