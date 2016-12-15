Дорогомиловский Суд : Дело о гос перевороте

Сегодня в студии интернет-канала Анна-Нььюс ведущий - кандидат военных наук, военный эксперт и аналитик Анатолий Андреевич Матвийчук и его гости журналист и постоянный ведущий канала Анна-Ньюс Светлана Руденко и украинский журналист, главный редактор телеканала Взор ТВ Елена Бойко. Наша беседа будет посвящена начавшемуся сегодня в Дорогомиловском суде Москвы судебному процессу

по иску, экс-нардепа от украинской "Партии регионов" Владимира Олейника, в котором он требует признать так называемую украинскую «революцию достоинства» 2014 года "государственным переворотом". Как следствие он хочет доказать незаконность нынешних органов власти в Украине, причем, как в Киеве, так и на местах, незаконность внесения изменений в Конституцию Украины, а также незаконность отстранения президента Януковича.