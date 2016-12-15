Советника президента Путина исключили из состава Национальной академии наук Украины

В четверг, 15 декабря, в Киеве состоялось общее собрание Национальной академии наук Украины, на котором принято решение о лишении звания академика НАН Украины российского экономиста — советника президента России Сергея Глазьева (см. фото).

«Состоялась также сессия Общего собрания Национальной академии наук Украины, участники которой рассмотрели по представлению отделения экономики НАН Украины и президиума НАН Украины — вопрос об иностранном члене НАН Украины Сергее Юрьевиче Глазьеве и абсолютным большинством голосов приняли решение об исключении Глазьева из состава академии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним: ранее Сергей Глазьев по обвинению в покушении на территориальную целостность был объявлен в государственный розыск на Украине, суд дал разрешение на его доставку для избрания меры пресечения. Майданная власть страны называет Глазьева «куратором русской весны». Сергей Глазьев был членом Национальной академии наук Украины с февраля 2009 года.