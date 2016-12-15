Главная

Советника президента Путина исключили из состава Национальной академии наук Украины

опубликовано vinodelov в Чт, 15/12/2016 - 21:42 Новость: тема тэги гео
глазьев

В четверг, 15 декабря, в Киеве состоялось общее собрание Национальной академии наук Украины, на котором принято решение о лишении звания академика НАН Украины российского экономиста — советника президента России Сергея Глазьева (см. фото).

«Состоялась также сессия Общего собрания Национальной академии наук Украины, участники которой рассмотрели по представлению отделения экономики НАН Украины и президиума НАН Украины — вопрос об иностранном члене НАН Украины Сергее Юрьевиче Глазьеве и абсолютным большинством голосов приняли решение об исключении Глазьева из состава академии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним: ранее Сергей Глазьев по обвинению в покушении на территориальную целостность был объявлен в государственный розыск на Украине, суд дал разрешение на его доставку для избрания меры пресечения. Майданная власть страны называет Глазьева «куратором русской весны». Сергей Глазьев был членом Национальной академии наук Украины с февраля 2009 года.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!