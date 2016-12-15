Владимир Путин и Синдзо Абэ сами написали план работы на Курилах

"Эксперты работали над текстом несколько недель, но так и не смогли подготовить проект. Лидеры 40 минут сегодня потратили на то, чтобы согласовать совместный текст поручения и сделали это", сообщил помощник президента Российской Федирации Владимира Путина Юрий Ушаков.

Стало известно, что страны намерены вести совместную деятельность на всех четырех Курильских островах. Но деятельность на этих территориях будет вестись на основе российского законодательства, поскольку они принадлежат России.

Ужин в честь визита российского президента пройдет в гостинице "Отани-Сансо", а после него Путин с премьером Японии Синдзо Абэ продолжит разговор в открытом горячем источнике, из которого открывается вид на японский сад.

Абе предложил Владимиру Путину насладится видами прекрасной природы, японской кухней и "насладиться горячим источником"

На что Владимир Путин пошутил, что "лучше не уставать".

Президенты двух стран обсудили проблемы американского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, систему противоракетной обороны США, а также угрозы со стороны Северной Кореи.